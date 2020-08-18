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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

5 درجات.. تخفيض درجة القبول بالتعليم الفنى فى أسيوط

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:04 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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قرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تخفيض درجة الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي للتعليم الفني "الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي" للعام الدراسي 2020-2021، إلى 5 درجات ليصبح متوسط مجموع القبول ما بين 140 درجة و253 درجة حسب المدرسة ونوع التعليم.

جاء ذلك بناءً على دراسة وقرار اللجنة المشكلة برئاسة صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبعض قيادات مديرية التربية والتعليم وفقًا لمجموعة من الآليات التي ارتكز عليها المقترح ومنها عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوي الفني والمجهزة بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل وهو أقصى كثافة يمكن للفصل استيعابه نظرًا لارتفاع الدرجات النهائية للطلاب في الفصل الدراسي الثاني مع تقييم الأبحاث التي تقدموا بها نتيجة الظروف الراهنة.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تخفيض درجات القبول بمدارس التعليم الفني (الحد الأقصى) من مجموع 259.5 إلى 253 درجة حرصًا على مستقبل الطلاب وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وذلك في ضوء الكثافة المحددة والمقترحة وللطلاب حرية التقديم بأي من مدارس التعليم الثانوى الفني المناظرة وفقًا لتنسيق وشروط ودرجات القبول بكل مدرسة.

كما وافق المحافظ على تخفيض مجموع القبول لطلاب التعليم المزدوج بالمدارس الفنية التي يوجد بها تعليم مزدوج 5 درجات عن المدرسة المقبول بها الطالب كام تم الموافقة لطلاب قرية عرامية الديوان بمركز القوصية بالقبول بمدرسة صنبو التجارية ومدرسة ديروط التجارية بمركز ديروط تسهيلًا على الطلاب.

وأكد المحافظ أن محافظة أسيوط من أعلى المحافظات التي حظيت بالتوسع في إنشاء مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا مع الاهتمام بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وإتاحة الفرصة أمام الطلاب الذين لم يلتحقوا بالتعليم العام أن يلتحقوا بمدارس التعليم الفني تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص ومراعاة لمصلحة الطلاب مع الالتزام بكافة ضوابط وتعليمات وقواعد التنسيق.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد اعتمد نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019- 2020 بنسبة نجاح بلغت 99.76% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة 80.50% للإعدادية المهنية.

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