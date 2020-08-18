في ذكراه.. جميل راتب رفض «البهظ بيه» وحصد به عدة جوائز

تحل اليوم الذكرى الثانية على رحيل الفنان القدير جميل راتب، تاركا أرثا فنيا تخطى 170 عملا في كل الفنون من مسرح وسينما ودراما تليفزيونية.من أنجح الأعمال التي قدمها الفنان الراحل دور "البهظ بيه" في فيلم الكيف مع النجمين محمود عبد العزيز ويحيى الفخراني.وكشف الفنان الراحل خلال حواره مع الإعلامية رغدة شلهوب أنه لم يكن مقتنعا بدوره في الفيلم ورفضه، وفي النهاية وافق عليه، فقد كان يرى أن الشخصية بعيدة تماما عنه، وأن الألفاظ لم يسمع بها من قبل، وأنه تعجب من اختيار المخرج والمؤلف له، لكنه فوجيء بنجاح ساحق للفيلم ونال عنه أكثر من جائزة.وتوالت الأعمال بعد الفيلم عندما تمرد على دور الشاب الأرستقراطي الذي يجيد اللغات حيث كان من أشهر الفنانين الذين يجيدون اللغة الفرنسية وشارك في عدة أعمال عالمية منها الفيلم الأمريكي الشهير Lawrence of Arabia والمسلسل الفرنسي الذي عرض عام 1969 باسم Thibaud ou Les Croisades، وكان من ممثلي الفرقة الفرنسية للكوميديا وسافر فرنسا في فترة كانت غنية بالإبداع وعمل مع كبار النجوم المسرحيين مثل لوران تيرزييف، وسوزان فلون.