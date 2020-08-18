رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

في ذكراه.. جميل راتب رفض «البهظ بيه» وحصد به عدة جوائز

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:50 ص
جميل راتب
جميل راتب
محمد قدري
طباعة
تحل اليوم الذكرى الثانية على رحيل الفنان القدير جميل راتب، تاركا أرثا فنيا تخطى 170 عملا في كل الفنون من مسرح وسينما ودراما تليفزيونية.

من أنجح الأعمال التي قدمها الفنان الراحل دور "البهظ بيه" في فيلم الكيف مع النجمين محمود عبد العزيز ويحيى الفخراني.

وكشف الفنان الراحل خلال حواره مع الإعلامية رغدة شلهوب أنه لم يكن مقتنعا بدوره في الفيلم ورفضه، وفي النهاية وافق عليه، فقد كان يرى أن الشخصية بعيدة تماما عنه، وأن الألفاظ لم يسمع بها من قبل، وأنه تعجب من اختيار المخرج والمؤلف له، لكنه فوجيء بنجاح ساحق للفيلم ونال عنه أكثر من جائزة.

وتوالت الأعمال بعد الفيلم عندما تمرد على دور الشاب الأرستقراطي الذي يجيد اللغات حيث كان من أشهر الفنانين الذين يجيدون اللغة الفرنسية وشارك في عدة أعمال عالمية منها الفيلم الأمريكي الشهير Lawrence of Arabia والمسلسل الفرنسي الذي عرض عام 1969 باسم Thibaud ou Les Croisades، وكان من ممثلي الفرقة الفرنسية للكوميديا وسافر فرنسا في فترة كانت غنية بالإبداع وعمل مع كبار النجوم المسرحيين مثل لوران تيرزييف، وسوزان فلون.

موضوعات متعلقة

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

«الأرصاد» تكشف منطقة «أفضل جو مناخي» في مصر

«التموين» تبدأ تطبيق تعديل تكلفة ووزن رغيف الخبز

الإبراشى يكشف مفاجأة مرتضى منصور لبائع التين الشوكى

الصور

image description

مباراة الأهلي وأسوان

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

الأكثر قراءة

تأييد التحفظ على أموال حنين حسام ومودة الأدهم

«الأرصاد» تكشف منطقة «أفضل جو مناخي» في مصر

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«الشيخ زايد بيسلم عليك».. لماذا رفض يوسف شاهين العلاج على نفقة الإمارات؟

«ماما هتعجبها أفلامي المهم الجمهور».. اعتراف نادر لـ يوسف شاهين بأن أعماله معقدة

كل نساء الـ«بك».. زوجة ثانية وراء إفلاس يوسف وهبي.. وهذه صفات يرفضها في المرأة

أبرزهم رشدي أباظة.. حكاية 14 زيجة في حياة تحية كاريوكا

نجم الساعة

صدور الحكم اليوم.. أبرز التفاصيل حول قضية «اغتيال الحريري»

منوعات

كورونا يؤدي إلى مرض مناعي نادر يضعف العضلات

فوائد تناول فاكهة «البابايا» في وجبة الفطور

كم مرة علينا الاستحمام.. والعوامل التي يجب مراعاتها؟

العلماء يرون علامات مشجعة على إمكانية وجود «مناعة دائمة» ضد كورونا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
دايرة الهوا
لواء.حمدى البطران
تجربة سياسية
القس. رفعت فكرى
الله والإنسان والمسئولية المشتركة
لواء. محسن الفحام
الإمارات وسلام الشجعان
المزيد

الثقافة

أبرزها آلية النشر.. 6 ملفات على مكتب رئيس «القومي للترجمة»

العسرى عن ديوان «جدار أزرق» مغاير عن أعمال القصاص

الفيتورى: تجربة «القصاص» الشعرية متداخلة مع كينونته

اليوم.. «الليلة الكبيرة» بمهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية