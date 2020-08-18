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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أبرزها آلية النشر.. 6 ملفات على مكتب رئيس «القومي للترجمة»

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:58 ص
الدكتورة كرمة محمد
الدكتورة كرمة محمد سامي
جمال عاشور
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تنتظر الدكتورة كرمة محمد سامي أستاذ الأدب الانجليزي بكلية الألسن جامعة عين شمس، التي انتدبتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، لتولي مهام مدير المركز القومي للترجمة، عدة ملفات شائكة، بينها آليات النشر، التي أعلنت عنها الدكتورة علا عادل المدير السابق قبل رحيلها بساعات قليلة.

ونرصد في هذا التقرير أبرز الملفات الخاصة بالمركز، ويأتي في مقدمتها آلية النشر الخاصة بالمركز، والتي أثرت جدلًا كبيرًا في الساحة الثقافية خلال اليومين الماضين، لما تضمنته من بنود، اعتبرها المثقفون تقييدًا لعملية النشر، وضياع لرسالة المركز الرئيسية، وتمثلت البنود في ألا تكون تلك الكتب متعارضة مع «الأديان والأعراف»، وهو ما وصفه المترجمين بمخالفة هدف المركز في التفاعل مع الثقافات الأخرى.

كذلك ملف منافذ البيع الخاصة بالمركز سواء كان ذلك في الجامعات، أو المحافظات، فهناك أزمة كبيرة، في إقامة منافذ بيع للمركز في محافظات مصر، أو الجامعات المختلفة، واقتصارها فقط على العاصمة، وهو الأمر الذي يغضب أدباء الأقاليم لعدم وجود الكتب المترجمة في محافظاتهم، وأزمة منفذ جامعة عين شمس، الذي كشف مصدر لـ"الدستور"، أن المنفذ تم رفع من الجامعة بعد خلاف نشب بين رئيس الجامعة ومدير المركز السابق.

أيضًا ملف الكتب المتراكمة في المخازن، والتي فاق عددها المليون كتاب متروكة بين الجدران لتأكلها الفران، والحشرات دون خروجها للنور، وهو ما يعتبر إهدارًا للمال العام، وأثير بسببها الكثير من الأزمات في السنوات الماضية، خاصة وأن مخزن المركز لم توجد به أي مساحة أخرى لتكديس كتب جديدة به.
وهناك أزمة رابعة تتمثل في إصدار المركز عناوين مكررة، سبق وأن صدرت عن قطاع آخر تابع لوزارة الثقافة، مثل الهيئة العامة لقصور الثقافة التي تصدر سلسلة «آفاق عالمية» والمعنية بالكتب المترجمة، وهو ما طرحه في مرات عديدة الأدباء كاشفين عن عدم وجود تنسيق بين الجهتين.

بجانب ما سبق توجد أيضًا أزمة تتمثل في تأخر صدور بعض العناوين، فهناك أعمال يتم تقديمها إلى المركز ويمر عليها أكثر من عام ولم تصدر، ولم يتواصل أي من مسئولي المركز مع مترجميها لاختارتهم عن أسباب تأخر صدور تلك الأعمال أو ما يعيق نشرها.

وأخيرًا أسعار إصدارات المركز القومي للترجمة، مقارنة بأسعار إصدارات قطاعات أخرى تابعة لوزارة الثقافة، ما يصعب على عدد منهم إقتناء إصداراته.

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