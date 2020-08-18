«الكركرية المغربية» تتعاون مع «الهاشمية»للنهوض بالتصوف (فيديو)

كشفت مصادر بالطريقة الكركرية المغربية، عن وجود تنسيق بينها وبين الطريقة الهاشمية التى يترأسها الدكتور محمد أبوهاشم، للنهوض بالتصوف الإسلامي والتصدي للبدع والأفكار الشاذة، التى كانت سببًا رئيسيًا في تشويه صورة التصوف حول العالم.وأوضحت المصادر أن هناك لقاء سابقا جمع بين الشيخ فوزي الكركري والشيخ محمد أبوهاشم بالقاهرة، خلال زيارة " الكركرى" الأخيرة لمصر فى نهاية عام 2019، وتم الاتفاق على مد جسور التعاون بين الطريقة الكركرية وبين المؤسسة الصوفية المصرية والطريقة الهاشمية وذلك للعمل سويًا على النهوض بالتصوف الإسلامى.ونشرت الطريقة الكركرية، عير صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو جمع بين الدكتور محمد أبوهاشم، نائب رئيس جامعة الازهر السابق، وشيخ الطريقة الهاشمية وبين فوزى الكركري، شيخ الطريقة الكركرية بالمغرب.جدير بالذكر، أن الطريقة الكركرية المغربية، طريقة حديثة لم يمر على تدشينها سوى 3 سنوات فقط، وتحاول الانتشار فى أوساط المثقفين والمتعلمين فى العديد من الدول والبلدان العربية والإسلامية، إلا أنها تواجه رفض كبير من الطرق الصوفية المغربية نظرًا لطقوسها، حيث يرتدى أتباعها الملابس المرقعة والملونة.