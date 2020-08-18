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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس القصير يناقش تطوير الشوارع والميادين

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:45 ص
تطوير الشوارع والميادين
تطوير الشوارع والميادين
كتب- علي عواد
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قام اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، اليوم الثلاثاء، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المواقع بالمدينة، وذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارية، يرافقه خلال الجولة ممثل التنسيق الحضارى بديوان عام المحافظة ومدير الإدارة الهندسية وعضو من لجنة المتابعة وبعض مهندسي التنظيم بالوحدة.

وشملت الجولة المرور على ميدان "راديسون، وميدان مجلس المدينة، وميدان الأزهر، وميدان السنترال، ومتابعة الأعمال الإنشائية ببوابات السوق القديم، والجدارية بشارع الجمهورية.

واستعرض رئيس مدينة القصير مع ممثل التنسيق الحضارى، استكمال أعمال التطوير بالمواقع لعودة الوجه الحضارى لشوارع المدينة، والعمل على الحفاظ على المظهر العام وتراث مدينة القصير ليظهر بمظهر لائق أمام زائريها.

كما ناقش رئيس المدينة أهم المقترحات للميادين وبداية شارع الجمهورية وكيفية تنفيذ تلك المقترحات على أرض الواقع، مؤكدًا أن هناك العديد من التصورات للنهوض والارتقاء بالمدينة لجعلها متميزة وسط مدن المحافظة.

وأكد رئيس مدينة القصير، أن التطوير يشمل مبنى الوحدة المحلية، وذلك لأنه يمثل عنوانا للمدينة، مناشدًا المواطنين الحفاظ على نظافة شوارعهم والالتزام بالسلوك الصحيح.
تطوير الشوارع والميادين
تطوير الشوارع والميادين
تطوير الشوارع والميادين
تطوير الشوارع والميادين

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