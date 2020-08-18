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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة هنا شيحة في التهرب الضريبي لـ14 سبتمبر

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:45 ص
هنا شيحة
هنا شيحة
عادل عبد العال
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أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، اليوم الثلاثاء، محاكمة الفنانة هنا شيحة؛ لاتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل؛ للمستندات.

وكشفت القضية رقم 50 لسنة 2020، تهرب الفنانة هنا شيحة من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها، للضرائب العامة فى الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات.

وقال المحامى بالنقض خالد محمد، أن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

وأضاف المحامى بالنقض، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.

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