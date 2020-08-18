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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء العراق يتوجه إلى أمريكا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:40 ص
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
وكالات
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توجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء إلى الولايات المتحدة على رأس وفد حكومي تلبية لدعوة رسمية.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية بالحكومة العراقية أن الكاظمي سيلتقي خلال الزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد غد الخميس، لإجراء مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء سيجري خلال زيارته محادثات مع كبار المسئولين الأمريكيين، تتضمّن بحث العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات عديدة، في مقدمتها الأمن والاقتصاد والصحة، وغيرها من القطاعات.

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