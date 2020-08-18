ورود ونسك زائد وطقوس أصيلة.. كيف تحتفل كنائس المهجر بـ«صوم العذراء»



تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر والمهجر، صوم السيدة العذراء مريم، لليوم الثاني عشر على التوالي، والذي يختتم في عيد صعود جسد "العذراء" للسماء في 22 أغسطس الجاري.



وعلى خلاف المعتاد في مصر، انطلقت عشيات نهضة العذراء في كافة كنائس المهجر تحمل اسم "السيدة العذراء مريم"، أو تلك التي تحمل اسماء قديسين وشهداء وملائكة.



وبين غلق وفتح أبواب الكنائس للاحتفال على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اختلف المكان من بلدٍ لأخر، واختلفت درجة فتح باب الحضور لعشيات النهضة بين حضور عدد محدود للغاية بإجراءات وقائية صارمة، إلى إلغاء إقامة العشيات بالكامل وغلق الكنائس لكي تصير بيوت الأقباط كنائس صغيرة، واختلطت المشاعر بين الحزن والفرح، وفي كل هذا بقيَّت بركة العذراء مظللة على الجميع.



في هذا التقرير ترصد "الدستور" أبرز مظاهر صوم السيدة العذراء مريم عدة دول مختلفة. تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر والمهجر، صوم السيدة العذراء مريم، لليوم الثاني عشر على التوالي، والذي يختتم في عيد صعود جسد "العذراء" للسماء في 22 أغسطس الجاري.وعلى خلاف المعتاد في مصر، انطلقت عشيات نهضة العذراء في كافة كنائس المهجر تحمل اسم "السيدة العذراء مريم"، أو تلك التي تحمل اسماء قديسين وشهداء وملائكة.وبين غلق وفتح أبواب الكنائس للاحتفال على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اختلف المكان من بلدٍ لأخر، واختلفت درجة فتح باب الحضور لعشيات النهضة بين حضور عدد محدود للغاية بإجراءات وقائية صارمة، إلى إلغاء إقامة العشيات بالكامل وغلق الكنائس لكي تصير بيوت الأقباط كنائس صغيرة، واختلطت المشاعر بين الحزن والفرح، وفي كل هذا بقيَّت بركة العذراء مظللة على الجميع.في هذا التقرير ترصد "الدستور" أبرز مظاهر صوم السيدة العذراء مريم عدة دول مختلفة.

كنيسة العذراء والقديس مارجرجس

أقباط نيوجيرسي: الكنائس تتزين بالورود في نهضات العذراء وطهي الطعام بلا زيوت



قال القمص مكاريوس سـاويرس، راعي كنيسة القديس مارجرجس والأنبا شنودة، نيوجيرسي - الولايات المتحدة الأمريكية، إن أيام صوم السيدة العذراء مريم من المناسبات الجميلة التي ينتظرها الشعب القبطي فى المهجر، وأتحدث بالأخص في أمريكا.



وأضاف لـ"الدستور"، أنه على الرغم من أن مدة الصوم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أسبوعين ومسموح فيها بأكل الأسماك، إلا أنه كثير من الشعب القبطي يصومون هذا الصوم بنسكٍ زائد، لافتًا إلى أن أقباط المهجر يزيدون على أيام الصوم أسبوع آخر

لا يأكلون فيه السمك رغم أنه مباح، ولا يأكلون طعامًا مطبوخًا على النار، وإن لجأوا إليه يكون بالماء والملح فقط بدون حتى الزيوت، وهذا على المستوى الشعبي.



أما على المستوى الكنسي، فأوضح القمص مكاريوس، أن الكنائس تتزين بالورود في صوم العذراء وتقام النهضة في كل الكنائس حتى تلك التي لا تحمل اسم العذراء القديسة مريم، مشيرًا إلى أن النهضة عبارة عن القداسات الصباحية كل يوم، وفي بعض الكنائس يقام في اليوم الواحد أكثر من قداس.



وتابع: "مثلًا في الكنيسة التي أخدم بها يُقام كل يوم قداس في أيام النهضة ماعدا السبت يُقام ثلاثة قداسات، ويوم الأحد يُقام أربعة قداسات، وفي المساء يُصلى الأباء الكهنة صلاة رفع بخور العشية والتراتيل الخاصة بالعذراء والعظات التي تشرح سرّ عظمة العذراء وكرامتها في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية".



وأكد القمص مكاريوس أن الصلوات تتم في ظل الاحتفاظ بجميع الإجراءات الإحترازية حسب قانون كل ولاية فى أمريكا، من تسجيل اسم المُصلى قبل حضوره الى الكنيسة، وبدون تسجيل الاسم مسبقًا سيكون غير مسموح له بالدخول وأثناء تواجد المصلي فى الكنيسة للصلاة مهم جدًا مراعاة بعد المسافات ولبس الكمامة وتقاس درجة الحرارة قبل دخول الكنيسة وإذا كان أحد الأقباط مسافرًا خارج البلاد وعاد إلى بيته، يلتزم بعزل نفسه لمدة 14 يومًا وفي هذه المدة غير مصرح له بدخول الكنيسة. قال القمص مكاريوس سـاويرس، راعي كنيسة القديس مارجرجس والأنبا شنودة، نيوجيرسي - الولايات المتحدة الأمريكية، إن أيام صوم السيدة العذراء مريم من المناسبات الجميلة التي ينتظرها الشعب القبطي فى المهجر، وأتحدث بالأخص في أمريكا.وأضاف لـ"الدستور"، أنه على الرغم من أن مدة الصوم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أسبوعين ومسموح فيها بأكل الأسماك، إلا أنه كثير من الشعب القبطي يصومون هذا الصوم بنسكٍ زائد، لافتًا إلى أن أقباط المهجر يزيدون على أيام الصوم أسبوع آخرلا يأكلون فيه السمك رغم أنه مباح، ولا يأكلون طعامًا مطبوخًا على النار، وإن لجأوا إليه يكون بالماء والملح فقط بدون حتى الزيوت، وهذا على المستوى الشعبي.أما على المستوى الكنسي، فأوضح القمص مكاريوس، أن الكنائس تتزين بالورود في صوم العذراء وتقام النهضة في كل الكنائس حتى تلك التي لا تحمل اسم العذراء القديسة مريم، مشيرًا إلى أن النهضة عبارة عن القداسات الصباحية كل يوم، وفي بعض الكنائس يقام في اليوم الواحد أكثر من قداس.وتابع: "مثلًا في الكنيسة التي أخدم بها يُقام كل يوم قداس في أيام النهضة ماعدا السبت يُقام ثلاثة قداسات، ويوم الأحد يُقام أربعة قداسات، وفي المساء يُصلى الأباء الكهنة صلاة رفع بخور العشية والتراتيل الخاصة بالعذراء والعظات التي تشرح سرّ عظمة العذراء وكرامتها في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية".وأكد القمص مكاريوس أن الصلوات تتم في ظل الاحتفاظ بجميع الإجراءات الإحترازية حسب قانون كل ولاية فى أمريكا، من تسجيل اسم المُصلى قبل حضوره الى الكنيسة، وبدون تسجيل الاسم مسبقًا سيكون غير مسموح له بالدخول وأثناء تواجد المصلي فى الكنيسة للصلاة مهم جدًا مراعاة بعد المسافات ولبس الكمامة وتقاس درجة الحرارة قبل دخول الكنيسة وإذا كان أحد الأقباط مسافرًا خارج البلاد وعاد إلى بيته، يلتزم بعزل نفسه لمدة 14 يومًا وفي هذه المدة غير مصرح له بدخول الكنيسة.

كنيسة الأنبا أثناسيوس بهانوفر بألمانيا

طلبة أقباط ألمانيا: في صوم العذراء "يارب أجعل أبواب الكنائس مفتوحة لشعبك"



في ذات السياق، قال القمص بولس شحاتة، وكيل إيبارشية جنوب ألمانيا، إن عشيات نهضة صوم السيدة العذراء مريم في كنائس الإيبارشية وفي دير الأنبا أنطونيوس بالقرب من فرانكفورت تقام أيام الجمعة والسبت والأحد خلال أسبوعي الصوم، والحضور بالتسجيل المسبق عبر الإنترنت لعدد محدود من الشعب حسب سعة كل كنيسة، بحيث تتوافر مسافات مناسبة بين الحاضرين، ويتم إذاعة الصلوات بالبث المباشر للذين لم يتمكنوا من الحضور.



وأضاف لـ"الدستور"، أن عشيات النهضة تقام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية بحسب تعليمات وزارة الصحة للمقاطعة التابعة لها كل كنيسة لمنع تفشي وباء "كوفيد 19".



وأكد القمص بولس، على أن الكنيسة تطلب من الراغبين بالحضور التأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم حتى وأن كانت بسيطة، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد مسار متصل في اتجاه واحد باتباع الإشارات الدالة على ذلك حتى لا يحدث تقابل وجهين، والانصراف بمجرد انتهاء الصلاة وعدم التجمعات نهائيًا.



أما عن كيفية ممارسة أقباط ألمانيا لطقس الصوم، فأوضح القمص بولس، أن الجميع يمتنعون خلال فترة صوم العذراء عن تناول المأكولات الحيوانية بحسب تعاليم الكنيسة وكثيرون يمتنعون أيضًا عن تناول المأكولات البحرية، والبعض يصوم بالماء والملح، والانقطاع حسب طاقة كل واحد.



وأشار القمص بولس، أن "المديحة" الأقرب لقلوب الأقباط في المهجر هي (يا م ر ي م)، بجانب باقي مدائح وتماجيد العذراء المعروفة بالكنيسة القبطية. في ذات السياق، قال القمص بولس شحاتة، وكيل إيبارشية جنوب ألمانيا، إن عشيات نهضة صوم السيدة العذراء مريم في كنائس الإيبارشية وفي دير الأنبا أنطونيوس بالقرب من فرانكفورت تقام أيام الجمعة والسبت والأحد خلال أسبوعي الصوم، والحضور بالتسجيل المسبق عبر الإنترنت لعدد محدود من الشعب حسب سعة كل كنيسة، بحيث تتوافر مسافات مناسبة بين الحاضرين، ويتم إذاعة الصلوات بالبث المباشر للذين لم يتمكنوا من الحضور.وأضاف لـ"الدستور"، أن عشيات النهضة تقام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية بحسب تعليمات وزارة الصحة للمقاطعة التابعة لها كل كنيسة لمنع تفشي وباء "كوفيد 19".وأكد القمص بولس، على أن الكنيسة تطلب من الراغبين بالحضور التأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم حتى وأن كانت بسيطة، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد مسار متصل في اتجاه واحد باتباع الإشارات الدالة على ذلك حتى لا يحدث تقابل وجهين، والانصراف بمجرد انتهاء الصلاة وعدم التجمعات نهائيًا.أما عن كيفية ممارسة أقباط ألمانيا لطقس الصوم، فأوضح القمص بولس، أن الجميع يمتنعون خلال فترة صوم العذراء عن تناول المأكولات الحيوانية بحسب تعاليم الكنيسة وكثيرون يمتنعون أيضًا عن تناول المأكولات البحرية، والبعض يصوم بالماء والملح، والانقطاع حسب طاقة كل واحد.وأشار القمص بولس، أن "المديحة" الأقرب لقلوب الأقباط في المهجر هي (يا م ر ي م)، بجانب باقي مدائح وتماجيد العذراء المعروفة بالكنيسة القبطية.

كنيسة العذراء والقديس مارجرجس بالمملكة الهاشمية بالأردن





وأضاف "مكاريوس" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بالنسبة للترانيم والألحان القبطية وقراءات الكنيسة في قداسات وعشيات صوم العذراء فهي تمامًا مثل الكنائس في مصر، إلا أنهم يصلون أيضًا باللغة الألمانية من أجل الأجيال الجديدة والأطفال الصغار الذين لا يجيدون التكلم باللغة العربية.



وأشار القمص أولجيوس، إلى أن أقباط مدينة هانوفر وما حولها، يكرسون صلواتهم في الصوم من أجل أن يرفع الله الوباء والزلازل وسيف الأعداء والإرهاب الأسود عن العالم أجمع، كما يصلو أن يحفظ الله البلاد الحبيبة مصر من كل سوء.



وقال مانويل ملاك الشماس بالكنيسة القبطية بمدينة دريسدن بألمانيا، أن "الطلبة" التي يرددها الأقباط بحرارة أثناء صلوات نهضة العذراء، هي: "يارب أجعل أبواب الكنائس مفتوحة لشعبك".



أقباط الأردن: التمسك بطقوس الصوم الأصيلة وترتيل المدائح القديمة



وتواصلت "الدستور" مع إحدى القبطيات المقيمات في المملكة الهاشمية الأردنية، والتي تدعى ليديا نبيل، من كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مارجرجس بعَّمان، والتي قالت إن الأسبوع الأول من صوم السيدة العذراء لم يشهد إقامة نهضات روحية لها، بل اقتصر على إقامة القداسات الإلهية فقط، وذلك للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، ولكن تمكنت الكنيسة من ترتيب إقامة النهضات الروحية للعذراء في الأسبوع الثاني من الصوم وذلك بالحجز المسبق.



وأضافت ليديا، أن الأقباط في عمان متمسكون للغاية بكافة الطقوس الأرثوذكسية القبطية من حيث الأصوام والصلوات، ولأن عدد كبير من الأقباط هناك من صعيد مصر فهم يحتفظون بكافة الطقوس الأصيلة بالكنيسة ويعشقون المدائح القديمة ويحفظونها عن ظهر قلب.



وأشارت ليديا: "أثناء حضورك القداس بالكنيسة، ترى المصلين في تأثر شديد بكلمة تُقال في الصلاة، بل أنهم يكاد يبكون من افتقادهم الشديد لحضور نهضة العذراء مريم السنوية".



ولفتت ليديا إلى أن الفرق الواضح بين الصوم في مصر وفي الأردن، أن الصوم لدي في الأخير يكون في شكله الأولي الأصيل، فلا يوجد في الأردن ما يسمى بالمأكولات الصيامية، كاللبن والجبن واللانشون والبرجر والتورت الصيامي، معلقة أن في الأردن لا توجد مثل هذه الرفاهيات الموجودة في مصر. وقال القس أولوجيوس مكاريوس، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا أثناسيوس الرسولي، ان صوم السيدة العذراء مريم في المهجر له طابع خاص، حيث بالرغم من أنه صوم من الدرجة الثانية ويُسمح فيه بأمل السمك والتونة، إلا أن معظم الأقباط هنا يصومونه صوم العذراء، مثل الصوم الأربعيني المقدس (الصوم الكبير) وصوم والأربعاء والجمعة من كل أسبوع، والذي لا يُسمح فيه إلا بتناول المأكولات النباتية فقط.وأضاف "مكاريوس" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بالنسبة للترانيم والألحان القبطية وقراءات الكنيسة في قداسات وعشيات صوم العذراء فهي تمامًا مثل الكنائس في مصر، إلا أنهم يصلون أيضًا باللغة الألمانية من أجل الأجيال الجديدة والأطفال الصغار الذين لا يجيدون التكلم باللغة العربية.وأشار القمص أولجيوس، إلى أن أقباط مدينة هانوفر وما حولها، يكرسون صلواتهم في الصوم من أجل أن يرفع الله الوباء والزلازل وسيف الأعداء والإرهاب الأسود عن العالم أجمع، كما يصلو أن يحفظ الله البلاد الحبيبة مصر من كل سوء.وقال مانويل ملاك الشماس بالكنيسة القبطية بمدينة دريسدن بألمانيا، أن "الطلبة" التي يرددها الأقباط بحرارة أثناء صلوات نهضة العذراء، هي: "يارب أجعل أبواب الكنائس مفتوحة لشعبك".وتواصلت "الدستور" مع إحدى القبطيات المقيمات في المملكة الهاشمية الأردنية، والتي تدعى ليديا نبيل، من كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مارجرجس بعَّمان، والتي قالت إن الأسبوع الأول من صوم السيدة العذراء لم يشهد إقامة نهضات روحية لها، بل اقتصر على إقامة القداسات الإلهية فقط، وذلك للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، ولكن تمكنت الكنيسة من ترتيب إقامة النهضات الروحية للعذراء في الأسبوع الثاني من الصوم وذلك بالحجز المسبق.وأضافت ليديا، أن الأقباط في عمان متمسكون للغاية بكافة الطقوس الأرثوذكسية القبطية من حيث الأصوام والصلوات، ولأن عدد كبير من الأقباط هناك من صعيد مصر فهم يحتفظون بكافة الطقوس الأصيلة بالكنيسة ويعشقون المدائح القديمة ويحفظونها عن ظهر قلب.وأشارت ليديا: "أثناء حضورك القداس بالكنيسة، ترى المصلين في تأثر شديد بكلمة تُقال في الصلاة، بل أنهم يكاد يبكون من افتقادهم الشديد لحضور نهضة العذراء مريم السنوية".ولفتت ليديا إلى أن الفرق الواضح بين الصوم في مصر وفي الأردن، أن الصوم لدي في الأخير يكون في شكله الأولي الأصيل، فلا يوجد في الأردن ما يسمى بالمأكولات الصيامية، كاللبن والجبن واللانشون والبرجر والتورت الصيامي، معلقة أن في الأردن لا توجد مثل هذه الرفاهيات الموجودة في مصر.

كنيسة القديس مارمرقس بكليفلاند