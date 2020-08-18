رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة» تؤكد دعم عمال مصر لأشقائهم في لبنان

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:50 ص
عماد حمدي
عماد حمدي
دعاء جابر
طباعة
يزور عماد حمدي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، والأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، حاليًا، دولة لبنان في إطار مؤازرة ودعم الاتحاد العمالي العام بلبنان بعد أزمة انفجارات مرفأ بيروت الأخيرة.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا عاجلًا بذلك عبر شيرين عبدالجواد، الملحق العمالي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية ببيروت.

وأوضحت عبدالجواد أنه يجري حاليًا عقد لقاء مشترك بين الجانبين لبحث تقديم كل سبل الدعم والمساندة للجانب اللبناني في ظل هذه الأزمة.

وأكد وزير القوى العاملة على عمق الروابط والعلاقات التاريخية بين مصر ولبنان، متمنيًا من المولى عز وجل أن تعبر لبنان الشقيقة شعبًا وعمالًا هذه الأزمة، وأن تنعم بالسلام والرخاء الدائم.
«القوى العاملة» تؤكد دعم عمال مصر لأشقائهم في لبنان
«القوى العاملة» تؤكد دعم عمال مصر لأشقائهم في لبنان

موضوعات متعلقة

الإبراشى يكشف مفاجأة مرتضى منصور لبائع التين الشوكى

انتشال جثتين من أسفل عقار قصر النيل المنهار

4 يلقون «جردل مية نار» على عرس في القليوبية لخلافات الجيرة

«التعليم العالي»: «95% ميدخلش صيدلة السنادي»

الصور

image description

مباراة الأهلي وأسوان

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

الأكثر قراءة

تأييد التحفظ على أموال حنين حسام ومودة الأدهم

«الأرصاد» تكشف منطقة «أفضل جو مناخي» في مصر

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«الشيخ زايد بيسلم عليك».. لماذا رفض يوسف شاهين العلاج على نفقة الإمارات؟

«ماما هتعجبها أفلامي المهم الجمهور».. اعتراف نادر لـ يوسف شاهين بأن أعماله معقدة

كل نساء الـ«بك».. زوجة ثانية وراء إفلاس يوسف وهبي.. وهذه صفات يرفضها في المرأة

أبرزهم رشدي أباظة.. حكاية 14 زيجة في حياة تحية كاريوكا

نجم الساعة

صدور الحكم اليوم.. أبرز التفاصيل حول قضية «اغتيال الحريري»

منوعات

كورونا يؤدي إلى مرض مناعي نادر يضعف العضلات

فوائد تناول فاكهة «البابايا» في وجبة الفطور

كم مرة علينا الاستحمام.. والعوامل التي يجب مراعاتها؟

العلماء يرون علامات مشجعة على إمكانية وجود «مناعة دائمة» ضد كورونا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
دايرة الهوا
لواء.حمدى البطران
تجربة سياسية
القس. رفعت فكرى
الله والإنسان والمسئولية المشتركة
لواء. محسن الفحام
الإمارات وسلام الشجعان
المزيد

الثقافة

أبرزها آلية النشر.. 6 ملفات على مكتب رئيس «القومي للترجمة»

العسرى عن ديوان «جدار أزرق» مغاير عن أعمال القصاص

الفيتورى: تجربة «القصاص» الشعرية متداخلة مع كينونته

اليوم.. «الليلة الكبيرة» بمهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية