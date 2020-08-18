رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أشرف دوس».. قصة نجاح مصري بالخارج يعمل في مجال الإنشاءات والعقارات

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:42 ص
أشرف دوس
أشرف دوس
وفاء علي
طباعة
أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالأمس الاثنين، عن افتتاح نادي ماتريكس الرياضي في مدينة طنطا، وذلك ضمن مشروعات المنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا"، التي ينفذها المهندس أشرف دوس، أحد المستثمرين المصريين بالخارج الذين شاركوا في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والمدير التنفيذي لشركة "فيرن بروجلوبال" بالولايات المتحدة الأمريكية المنفذة للمنطقة اللوجستية بالغربية.

وتنشر «الدستور» السيرة الذاتية لـ«المهندس أشرف دوس»:

- يعد المهندس أشرف دوس واحدًا من المصريين بالخارج نجح الذين يشار إليهم في مجال المال والأعمال والاستثمار في أمريكا، وأثنت عدة صحف عالمية على نجاحه بقوة في مجال الإنشاءات والعقارات.

-يعمل المهندس أشرف دوس يعمل في مجال تطوير الإسكان، حيث شارك في تقديم الاستشارات في العديد من الأمور المتعلقة بالإنشاءات والمباني والبنى الأساسية.

- نال درجة الماجستير والبكالوريوس في الهندسة من الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على الماجستير في إدارة الأعمال.

-حاز على عضوية لجنة الصيادلة الأمريكيين العرب وكذلك عضوية غرفة التجارة الأمريكية في مصر.

- يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة "فيرن بروجلوبال" ومقرها الولايات المتحدة، المنفذة للمنطقة التجارية بسبرباي في محافظة الغربية.

- يدير واحدة من الشركات القليلة المعتمدة بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعمل على تطوير الإسكان، وتقديم الاستشارات في العديد من الأمور المتعلقة بالإنشاءات والمباني والبنى الأساسية المتعلقة بهذه الوحدات والإنشاءات.

وتعد المنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحة حوالي 83 فدانًا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها عن طريق المشروع.

موضوعات متعلقة

الإبراشى يكشف مفاجأة مرتضى منصور لبائع التين الشوكى

«الأرصاد» تكشف منطقة «أفضل جو مناخي» في مصر

«التموين» تبدأ تطبيق تعديل تكلفة ووزن رغيف الخبز

4 يلقون «جردل مية نار» على عرس في القليوبية لخلافات الجيرة

الصور

image description

مباراة الأهلي وأسوان

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

الأكثر قراءة

تأييد التحفظ على أموال حنين حسام ومودة الأدهم

«الأرصاد» تكشف منطقة «أفضل جو مناخي» في مصر

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«الشيخ زايد بيسلم عليك».. لماذا رفض يوسف شاهين العلاج على نفقة الإمارات؟

«ماما هتعجبها أفلامي المهم الجمهور».. اعتراف نادر لـ يوسف شاهين بأن أعماله معقدة

كل نساء الـ«بك».. زوجة ثانية وراء إفلاس يوسف وهبي.. وهذه صفات يرفضها في المرأة

أبرزهم رشدي أباظة.. حكاية 14 زيجة في حياة تحية كاريوكا

نجم الساعة

صدور الحكم اليوم.. أبرز التفاصيل حول قضية «اغتيال الحريري»

منوعات

كورونا يؤدي إلى مرض مناعي نادر يضعف العضلات

فوائد تناول فاكهة «البابايا» في وجبة الفطور

كم مرة علينا الاستحمام.. والعوامل التي يجب مراعاتها؟

العلماء يرون علامات مشجعة على إمكانية وجود «مناعة دائمة» ضد كورونا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
دايرة الهوا
لواء.حمدى البطران
تجربة سياسية
القس. رفعت فكرى
الله والإنسان والمسئولية المشتركة
لواء. محسن الفحام
الإمارات وسلام الشجعان
المزيد

الثقافة

أبرزها آلية النشر.. 6 ملفات على مكتب رئيس «القومي للترجمة»

العسرى عن ديوان «جدار أزرق» مغاير عن أعمال القصاص

الفيتورى: تجربة «القصاص» الشعرية متداخلة مع كينونته

اليوم.. «الليلة الكبيرة» بمهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية