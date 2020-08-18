«أشرف دوس».. قصة نجاح مصري بالخارج يعمل في مجال الإنشاءات والعقارات

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالأمس الاثنين، عن افتتاح نادي ماتريكس الرياضي في مدينة طنطا، وذلك ضمن مشروعات المنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا"، التي ينفذها المهندس أشرف دوس، أحد المستثمرين المصريين بالخارج الذين شاركوا في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والمدير التنفيذي لشركة "فيرن بروجلوبال" بالولايات المتحدة الأمريكية المنفذة للمنطقة اللوجستية بالغربية.وتنشر «الدستور» السيرة الذاتية لـ«المهندس أشرف دوس»:- يعد المهندس أشرف دوس واحدًا من المصريين بالخارج نجح الذين يشار إليهم في مجال المال والأعمال والاستثمار في أمريكا، وأثنت عدة صحف عالمية على نجاحه بقوة في مجال الإنشاءات والعقارات.-يعمل المهندس أشرف دوس يعمل في مجال تطوير الإسكان، حيث شارك في تقديم الاستشارات في العديد من الأمور المتعلقة بالإنشاءات والمباني والبنى الأساسية.- نال درجة الماجستير والبكالوريوس في الهندسة من الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على الماجستير في إدارة الأعمال.-حاز على عضوية لجنة الصيادلة الأمريكيين العرب وكذلك عضوية غرفة التجارة الأمريكية في مصر.- يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة "فيرن بروجلوبال" ومقرها الولايات المتحدة، المنفذة للمنطقة التجارية بسبرباي في محافظة الغربية.- يدير واحدة من الشركات القليلة المعتمدة بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعمل على تطوير الإسكان، وتقديم الاستشارات في العديد من الأمور المتعلقة بالإنشاءات والمباني والبنى الأساسية المتعلقة بهذه الوحدات والإنشاءات.وتعد المنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحة حوالي 83 فدانًا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها عن طريق المشروع.