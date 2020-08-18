تعرف على الجامعات الأهلية الجديدة.. مقارها وتنسيقها

ماهى الجامعات الأهلية؟

"الحد الأدنى"

في خطوة نحو تعليم أفضل للشباب، وافق الرئيس السيسي، على انشاء 4 جامعات أهلية، تستقبل طلابها هذا العام هى:"جامعة الملك سلمان في ثلاث مقرات بجنوب سيناء بالطور، شرم الشيخ، ورأس سدر، وجامعة العلمين، بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، جامعة الجلالة ولها مقر واحد بهضبة الجلالة بمحافظة السويس، جامعة المنصورة الجديدة.مجموعة من المؤسسات والجمعيات الأهلية والشركات، يتقدمون بطلب لإنشاء جامعة غير هادفة للربح من خلال لوائح بعيدة تماما عن الملكية لشخص معين أو تبعية الدولة بجانب الجامعات الحكومية والخاصة وهي جامعات لا تهدف للربح، وهدفها الوحيد والرئيسي خدمة العملية التعليمية، ويتم ضخ الأموال المتلقاه من الطلاب للخدمات التعليمية بالجامعة جاءت فكرة الجامعات الأهلية، بأن تكون غير هادفة للربح ومستقلة في هيئتها وإدارتها، وبتعديل قانون الجامعتينوتم وضع باب مستقل للجامعات الأهلية عن الجامعات الخاصة،أقر المجلس الأعلى للجامعات أن إن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات الاهلية جاء كالتالي:تنسيق الطب البشري 95%، تنسيق طب الأسنان 90%، تنسيق الصيدلة 90%، تنسيق العلاج الطبيعي 80%، تنسيق كلية الهندسة 80%، تنسيق البيطري 80%، تنسيق كليات الفنون التطبيقية 70%، تنسيق تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 70 %، تنسيق تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 70 %، تنسيق التكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، تنسيق كليات الزراعة، وباقى الكليات 55%.