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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

حقائب «بلجاري» تعرض مجموعتها الجديدة محدودة الاصدار لعام 2020

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:40 ص
محفظة من الجلد المبطن
محفظة من الجلد المبطن
سلمى بدر
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قدمت دار الأزياء والعلامة التجارية الايطالية العالمية "بلجاري" مجموعتها الجديدة محدودة الإصدار للحقائب والمحافظ المالية، ولازالت دور الأزياء والعلامات التجارية الكبرى حاضرة بقوة في صناعة الموضة خلال عام 2020، رغم انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعتبر المجموعة الجديدة جزء من سلسلة Serpenti Through the Eyes Of، التي بدأت في عام 2017، وهي عبارة عن مزيج بين الحقائب والإكسسوارات الشهيرة للعلامة الإيطالية الفاخرة للمصممة الشابة يون.

وتشمل القطع الرئيسية حقيبة الكتف سيربنتي الأيقونية من بولجاري والتي تتميز بقفل أكثر سلاسة على شكل رأس الثعبان الأيقوني، ومحفظة عملات معدنية على شكل قلب، وسوار سيربنتي بثلاث لفات، وكلها تأتي بظلال النيون الصارخة كالأزرق والأرجواني والأخضر، بالإضافة إلى الأسود.

وقالت ميريا لوبيز مونتويا المديرة الإدارية لقسم الإكسسوارات في بولجاري: "التعاون مع امرأة شابة قوية مثل يون هو تجربة ملهمة بشكل لا يصدق لبلجاري، حيث أعادت المصممة المبدعة تخيل توقيعنا الأيقوني سيربنتي من خلال نهجها الإبداعي الجامح، محققة نتيجة غير متوقعة تمامًا، وستصبح المجموعة المحدودة الإصدار متاحة في المتاجر في الـ 4 من سبتمبر، وتتراوح أسعارها بين 450 دولار امريكي و9350 دولار امريكي".
حقيبة بمقبض علوي
حقيبة بمقبض علوي
- حقيبة بمقبض علوي من الجلد المبطن:
صممت بلون زهرينيون، وتتميز بمقبض علوي فضي وحزام طويل لحملها على الكتف، ويبلغ سعرها 4260 دولار امريكي.
حامل بطاقات أسود
حامل بطاقات أسود
- حامل بطاقات أسود من الجلد المبطن:
يتميز بتصميمه الجلد الأسود الفاخر، وعدة جيوب لتخزين البطاقات البنكية، يبلغ سعره 450 دولار امريكي.
محفظة من الجلد المبطن
محفظة من الجلد المبطن
- محفظة من الجلد المبطن:
استبدلي محفظتك السوداء الكلاسيكية هذه القطعة الجريئة الملفتة للأنظار بلونها الأزرق الكهربائي.
حقيبة الحزام من الجلد
حقيبة الحزام من الجلد المبطن
- حقيبة الحزام من الجلد المبطن:
يمكن ارتداء حقيبة الحزام بنمط الكرسبودي أيضًا، ولونها الأخضر الليموني اللامع سيضفي لمسة مشرقة على إطلالات الكاجوال الأساسية، ويبلغ سعرها 3580 دولار امريكي.
محفظة النقود المعدنية
محفظة النقود المعدنية من الجلد المبطن
- محفظة النقود المعدنية من الجلد المبطن:
محفظة النقود المعدنية بظل أنثوي مشرق، يبلغ سعرها 835 دولار امريكي.

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