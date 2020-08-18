حقائب «بلجاري» تعرض مجموعتها الجديدة محدودة الاصدار لعام 2020

قدمت دار الأزياء والعلامة التجارية الايطالية العالمية "بلجاري" مجموعتها الجديدة محدودة الإصدار للحقائب والمحافظ المالية، ولازالت دور الأزياء والعلامات التجارية الكبرى حاضرة بقوة في صناعة الموضة خلال عام 2020، رغم انتشار فيروس كورونا المستجد.وتعتبر المجموعة الجديدة جزء من سلسلة Serpenti Through the Eyes Of، التي بدأت في عام 2017، وهي عبارة عن مزيج بين الحقائب والإكسسوارات الشهيرة للعلامة الإيطالية الفاخرة للمصممة الشابة يون.وتشمل القطع الرئيسية حقيبة الكتف سيربنتي الأيقونية من بولجاري والتي تتميز بقفل أكثر سلاسة على شكل رأس الثعبان الأيقوني، ومحفظة عملات معدنية على شكل قلب، وسوار سيربنتي بثلاث لفات، وكلها تأتي بظلال النيون الصارخة كالأزرق والأرجواني والأخضر، بالإضافة إلى الأسود.وقالت ميريا لوبيز مونتويا المديرة الإدارية لقسم الإكسسوارات في بولجاري: "التعاون مع امرأة شابة قوية مثل يون هو تجربة ملهمة بشكل لا يصدق لبلجاري، حيث أعادت المصممة المبدعة تخيل توقيعنا الأيقوني سيربنتي من خلال نهجها الإبداعي الجامح، محققة نتيجة غير متوقعة تمامًا، وستصبح المجموعة المحدودة الإصدار متاحة في المتاجر في الـ 4 من سبتمبر، وتتراوح أسعارها بين 450 دولار امريكي و9350 دولار امريكي".