السجن 5 سنوات لـ10 إخوان حرضوا على العنف

قضت محكمة جنح إرهاب الشرقية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 10 متهمين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن 5 سنوات؛ لاتهامهم بحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة وعقد لقاءات تنظيمية تحرض على العنف.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على 10 من بينهم 4 موظفين بالأزهر والأوقاف و6 طلاب مقيمين بدائرة مركز بلبيس؛ لانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة، وتحرر لهم محضر جنح أمن دولة طوارئ بلبيس.وقررت نيابة جنوب الشرقية، بإشراف المستشار الدكتور، أحمد التهامي، المحامي العام، لنيابات جنوب الشرقية، إحالتهم إلى محكمة جنح الإرهاب التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن لمدة 3 سنوات.