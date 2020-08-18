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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طائرات الاحتلال تقصف أرضا زراعية جنوب غزة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:05 ص
طائرات الاحتلال
طائرات الاحتلال
ا ش ا
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قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أرضا زراعية بمحيط مطار غزة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية وشهود عيان القول، إن طائرات الاحتلال وآلياته العسكرية استهدفت مواقع شمال بيت لاهيا، وأراضي زراعية في وقت أطلقت فيه بحرية الاحتلال عدة قذائف في عرض بحر شمال غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

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