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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الطبيب فاقد بصره مناشدا «الصحة»: «مش هشوف تاني».. وأحتاج وظيفة مناسبة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:56 ص
الطبيب محمود سامي
الطبيب محمود سامي قنيبر
عمرو الشامي
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ناشد الطبيب محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره في أثناء علاجه مصابي فيروس كورونا المستجد بمستشفى العزل ببلطيم، وزارة الصحة بتوفير وظيفة بديلة له تناسب ظروفه الحالية كفاقد للبصر، خاصة بعد أن أكد له الأطباء أنه قد تعرض لتلف شديد في أعصاب عينيه بنسبة 99% في اليسرى و90% في اليمنى، ما يرجح بشكل كبير عدم عودة نظره إليه مرة أخرى.

وأضاف سامي خلال حديثه لـ"الدستور"، أنه بدأ في التأقلم هو وأسرته على وضعه الجديد، لافتا إلى أنه يعلم أن هناك عدد من المكفوفين يعملون في عدد من الوظائف الإدارية في الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة ويريد أن يعمل هو الأخر هناك بعدما توقف عمله كطبيب بسبب فقدانه للبصر، مطالبا وزارة الصحة ونقابة الأطباء بعدم التخلي عنه ونسيانه لأن حياته باتت متوقفة.

وأكد الطبيب محمود سامي، أنه مازال في ريعان شبابه فهو ما زال في العقد الثلاثيني من عمره، ولا يريد أن يصبح قعيدا في المنزل مثل كبار السن، وخاصة أن لديه طاقة كبيرة تؤهله لعمل أي شيئ.

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