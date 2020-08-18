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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: تعيين 183 شابًا بدمياط بينهم 10 من ذوي القدرات

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:55 ص
سعفان
سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط 183 شابًا، بينهم 10 شباب من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغ عددهم 598 شابًا، كما تم توفير 28 فرصة عمل.

وأوضحت منى الأطروشي، مدير المديرية في تقريرها الشهري للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي، أن المديرية تلقت 18 شكوى عمالية منها 17 شكوى فصل، تم تسوية 3 منهم، وتحويل 4 شكاوى للقضاء، وحفظ شكوى وهناك 10 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، كما تم استخراج 177 شهادة قياس مستوى مهارة، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة لـ177 عاملًا من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 182 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد، وأسفر التفتيش عن تحرير 4 محاضر، و18 مذكرة غلق إداري.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 298 منشأة تفتيش دوري نهاري، وإعادة التفتيش على 140 منشأة وتحرير محضرين لمخالفة أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003.

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