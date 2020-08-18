407 إصابات جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء تسجيل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في ليبيا إلى 8 ألاف و579 إصابة.وذكر المركز - في بيان أورده موقع بوابة (الوسط) الليبية - أنه تم تسجيل شفاء 36 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 969 حالة، كما سجلت 4 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 157 حالة.