البرازيل تسجل 19 ألف إصابة جديدة بكورونا

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، أنه تم تسجيل 19 ألفا و373 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في جميع أنحاء البلاد إلى 3 ملايين و359 ألفا و570 حالة.وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 684 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة الوفيات في البرازيل إلى 108 آلاف و536 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بكثافة في جميع أنحاء العالم.