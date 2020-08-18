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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد أنور: أحاول التوفيق بين «قوت القلوب» و«إسعاف يونس»

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:52 ص
الفنان الشاب محمد
الفنان الشاب محمد أنور
محمد قدري
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عبر الفنان الشاب محمد أنور، عن سعادته لبدأ تصويره بطولته المطلقة الأولى من خلال مسلسل «إسعاف يونس» المخصص للعرض عبر منصة «Watch It» خلال الفترة القادمة.

وقال «أنور» لـ«الدستور»، إنه حاليا يصور مسسله الجديد بالتوازي مع تصوير الأيام المتبقية له من مسلسل «قوت القلوب» مع النجمة ماجدة زكي وإسلام جمال وسهر الصايغ وخالد زكي ورانيا فريد شوقي، وأنه يحاول التوفيق بين العملين وعمل جدول للسماح بالتواجد دون مشكلة.

واحتفل أنور بداية الأسبوع الجاري ببدء تصوير «إسعاف يونس» ونشر صورة كلاكيت المشهد الأول عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» وكتب: «توكلنا على الله وربنا يكرمنا يارب».

ويعتمد العمل الجديد على فكرة وجود أكثر من ضيف شرف على مدار الحلقات، حيث يظهر في كل حلقة نجم مختلفا، ومن المقرر أن يقدم العمل في 15 حلقة للموسم لصالح منصة «Watch It» وسيتم تقديمه على أكثر من موسم.

العمل تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التوني وإنتاج شركة سينرجي، وجار اختيار الأبطال المشاركين في البطولة إضافة إلى الأسماء التي تظهر كضيوف شرف خلال الحلقات.

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