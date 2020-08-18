رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تسجل 4784 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:52 ص
روسيا
روسيا
ا ش ا
طباعة
أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد تسجيل 4 ألاف و784 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 932 ألفا و493 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الثلاثاء، أن الإصابات الجديدة سجلت في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 132 وفاة جديدة جراء الفيروس في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و872 شخصا.

وأضاف أنه تم تسجيل 693 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو و157 إصابة في مدينة سان بطرسبورج خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار البيان إلى أن 6 ألاف و527 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي المتعافين إلى 742 ألفا و628 شخصا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

«الأوقاف»: لم نحدد موعد عودة صلاة الجمعة حتى الآن

الإبراشى يكشف مفاجأة مرتضى منصور لبائع التين الشوكى

تبدأ بـ7 محافظات.. تفاصيل خطة إحلال المركبات وتحويلها للعمل بالغاز

الصور

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

الأكثر قراءة

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

«التموين» تبدأ تطبيق تعديل تكلفة ووزن رغيف الخبز

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

اندلاع حريق بشارع المعز وسط القاهرة

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«الشيخ زايد بيسلم عليك».. لماذا رفض يوسف شاهين العلاج على نفقة الإمارات؟

«ماما هتعجبها أفلامي المهم الجمهور».. اعتراف نادر لـ يوسف شاهين بأن أعماله معقدة

كل نساء الـ«بك».. زوجة ثانية وراء إفلاس يوسف وهبي.. وهذه صفات يرفضها في المرأة

أبرزهم رشدي أباظة.. حكاية 14 زيجة في حياة تحية كاريوكا

نجم الساعة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. 10 معلومات عن محطة مترو عدلى منصور

منوعات

العلماء يرون علامات مشجعة على إمكانية وجود «مناعة دائمة» ضد كورونا

علماء: الاحتباس الحراري ينشط كائنات تشكل خطورة على البشرية

اكتشف المكان الرئيسي لتكاثر البكتيريا في المطبخ

طبيب: طفرة في فيروس كورونا تجعله أكثر عدوى وأقل فتكا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
دايرة الهوا
لواء.حمدى البطران
تجربة سياسية
القس. رفعت فكرى
الله والإنسان والمسئولية المشتركة
لواء. محسن الفحام
الإمارات وسلام الشجعان
المزيد

الثقافة

العسرى عن ديوان «جدار أزرق» مغاير عن أعمال القصاص

الفيتورى: تجربة «القصاص» الشعرية متداخلة مع كينونته

اليوم.. «الليلة الكبيرة» بمهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية

فيروس كورونا محور العدد الجديد لكتاب «المرايا»