222 إصابة جديدة بكورونا في فيكتوريا الأسترالية

أعلنت وزارة الصحة في ولاية (فيكتوريا) الاسترالية تسجيل 222 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت هيئة الإذاعة الاسترالية (إيه بي سي) اليوم الثلاثاء، أن إجمالي حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الولاية الاسترالية بلغ 17 ألفا و268 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 351 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 17 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وكانت ولاية (فيكتوريا) قد فرضت حظرا للتجول ليلا، حيث أنها تعد ثاني أكثر ولاية من حيث عدد السكان في البلاد وتم تسجيل أكبر عدد حالات إصابة بها خلال الأسابيع الماضية.وكان حاكم الولاية دانييل أندروز قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري نشر 500 جندي بالجيش في الولاية لدعم تنفيذ أوامر العزل الذاتي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أوضحت السلطات أنه سيتم تغريم من ينتهك تلك القرارات مبلغ خمسة آلاف دولار استرالي وسيتم استثناء فقط من يحتاجون للرعاية الطبية العاجلة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.