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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ماجدة هجرس: تدشين الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني هذا العام

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:47 ص
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس
مصطفى دياب
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أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن العام الجامعي الجديد ٢٠٢٠ -٢٠٢١ يحمل الكثير من التطورات داخل المنظومة التعليمية بجامعة القناة تماشيا مع استراتيجية وزارة التعليم العالي برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي جعلت من التعليم عن بعد ضرورة حتمية تفرضها علينا ما يمر به العالم عامة ومصر خاصة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وما تبعها من تغيير شامل وكامل لنظم التعليم لتتحول كافة الاتجاهات ناحية التعليم عن بعد والتعليم الهجين وغيرها من سبل التعليم التي تضمن التباعد الاجتماعي في ظل إجراءات احترازية عالمية وتماشيا مع هذه الاستراتيجية ومواكبة لهذا الاتجاه تستعد جامعة قناة السويس هذا العام لتدشين الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية.

جاء ذلك أثناء اجتماعها بحضور الدكتور باسم الهادي السعيد منسق عام البرنامج والمدرس المساعد بكلية الهندسة، والدكتور محمد الشرقاوي منسق برنامج نظم المعلومات والأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة بسمة فرحات منسق برنامج إدارة الأعمال.

كما أشارت الدكتورة ماجدة هجرس "الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلي تمنح درجة علمية مشتركة مع جامعة قناة السويس وهما درجة بكالوريوس الحاسبات وبكالوريوس إدارة الأعمال بالنظام الإلكتروني.

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