1991 وفاة و38 ألفا و252 إصابة بكورونا في سويسرا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 38 ألفا و252 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الفيروس يبلغ 1991 وتعافى 33 ألفا و300 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 25 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.