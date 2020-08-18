غرق شاب بشاطئ العجمي في الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول غرق شاب بمياة شاطئ السلام 2، رغم غلقه، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، وسؤال العاملين بالشاطئ عن الواقعة.وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالعجمي، بغرق شاب عقب نزوله مياه بحر شاطئ السلام 2 بمنطقة أبو يوسف، مخالفا تعليمات غلق الشواطئ التي قررها رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الإسكندرية بسبب جائحه كورونا المستجد.على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين غرق محمد عبد الرشيد أحمد، 18 سنة، من محافظة الجيزة، وتواصل قوات الإنقاذ النهري بالبحث عن الجثة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.