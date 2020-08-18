أمير كرارة يبدأ تصوير مسلسله الجديد بداية سبتمبر

يبدأ النجم أمير كرارة أول سبتمبر المقبل وعقب العودة من إجازته الصيفية التي يقضيها حاليًا في الساحل الشمالي، التحضيرات النهائية لتصوير مسلسله القصير الجديد المكون من 8 حلقات الذي يقدمه مع المخرج بيتر ميمي وهو من كتب القصة والسيناريو أيضًا.المسلسل الجديد هو مسلسل أكشن ومطاردات، ولكن لم يستقر على اسمه النهائي بعد، وسيكون جاهزًا للعرض مع نهاية العام الجاري ومخصص للعرض على الديجيتال وليس للعرض التليفزيوني.ويستعد كرارة أيضا خلال الفترة القادمة التحضيرات النهائية لمسلسله الجديد «نسل الأغراب» مع الفنان أحمد السقا والذي يقدم فيه اللون الصعيدي للمرة الأولى مع المخرج والمؤلف محمد سامي ويسعى لتقديم عمل مختلف بعد نجاح "الاختيار" العام الماضي.