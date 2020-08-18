خبيرة الأبراج ماجي فرح: الباقي من عام 2020 سيشهد حروب وأوبئة

تفاجأ الشعب اللبناني والعالم العربي بتوقعات عالمة الفلك اللبنانية "ماجي فرح" التي قالتها مع الإعلامي طوني خليفة، فقد أبدت خوفها من المرحلة المقبلة على لبنان، التي ستشهد الكثير من الصدامات بين جميع فئات الشعب اللبناني ضد بعضهم البعض، وقالت إنه سينتج بعد ذلك صدامات لن تنحل قبل العام المقبل 2021.واعتبرت عالمة الفلك ماجي فرح أن لبنان يمر هذه الفترة بمفترق طرق، مما يجعل هذه الأوقات صعبة إذ قد تشهد خلال شهر سبتمبر بعض الاستنفارات والأخبار غير المطمئنة، وأضافت: "إن الفترة بين 2 نوفمبر 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، سوف تمر فيها البلد بمرحلة دقيقة جدا، بخاصة أنه في تاريخ 21 ديسمبر 2020 يدخل كل من ساتور وجوبيتر إلى برج الدلو ليشكلا سويًا مربع جديد مع أورانوس مما يجعل نهاية سنة 2020 ليست جيدة وكذلك بداية سنة 2021.وأشارت إلى أن هذه الفترة وصولا لشهر نوفمبر ستشهد الكثير من المفاجآت، لكن ليس بالضرورة أن تكون في لبنان وستكون في جميع ربوع العالم العربي، وأن الفترة من 2 نوفمبر حتى 21 نوفمبر 2020 ستشهد بعض المباحثات العالمية.وكشفت أن الفترة بين شهر سبتمبر وشهر أكتوبر وشهر نوفمبر قد يكون هناك حروب بين دول، مؤكدة أنه لا توجد انفراجات على أي أحد في وقت قريب، وأبدت تخوفها من انتشار الكثير من الأمراض خاصة أن المواطنين لا يأخذون الحذر والاحتياطات اللازمة ولا يأخذون أي أمور بجدية.