رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موعد طرح لقاح كورونا الصينى

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:40 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
طباعة
قال ليو جينغ تشن، رئيس مجلس إدارة شركة Sinopharm Corporation الصينية، إنه سيتم طرح اللقاح المضاد لكوفيد- 19، في السوق في نهاية ديسمبر، وذلك بعد أن ينال الموافقة والتصريح اللازمين.

وأضاف: "في 27 أبريل، بدأ معهد بكين لأبحاث الأدوية البيولوجية، بتنفيذ الاختبارات السريرية على اللقاح الخامل، وتم نشر نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية في 28 يونيو، وبدأت الشركة بتنفيذ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الدولية في دولة الإمارات في 23 يونيو. وبعد الانتهاء من المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الدولية، يصبح من الممكن الانتقال إلى مرحلة الموافقة على اللقاح الخامل، نتوقع أن يصبح من الممكن طرح اللقاح في السوق بحلول نهاية ديسمبر هذا العام".

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أنه منذ 16 فبراير، بدأت الشركة في إجراء دراسات حول القدرة المناعية لهذا اللقاح من خلال حقنه لسبعة أنواع من حيوانات الاختبار، بما في ذلك الجرذان البيضاء، والفئران، وخنازير غينيا، وقرود المكاك، والأرانب، وتم اختبار فعالية اللقاح. ثم تم اختبار اللقاح على مجموعة صغيرة من الناس، وبعد ذلك بدأت التجارب السريرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التموين» تبدأ تطبيق تعديل تكلفة ووزن رغيف الخبز

«الأوقاف»: لم نحدد موعد عودة صلاة الجمعة حتى الآن

الإبراشى يكشف مفاجأة مرتضى منصور لبائع التين الشوكى

تكليف رئاسي لـ«بدء عصر جديد من العمل الحكومي»

الصور

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

الأكثر قراءة

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

«التموين» تبدأ تطبيق تعديل تكلفة ووزن رغيف الخبز

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

اندلاع حريق بشارع المعز وسط القاهرة

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«الشيخ زايد بيسلم عليك».. لماذا رفض يوسف شاهين العلاج على نفقة الإمارات؟

«ماما هتعجبها أفلامي المهم الجمهور».. اعتراف نادر لـ يوسف شاهين بأن أعماله معقدة

كل نساء الـ«بك».. زوجة ثانية وراء إفلاس يوسف وهبي.. وهذه صفات يرفضها في المرأة

أبرزهم رشدي أباظة.. حكاية 14 زيجة في حياة تحية كاريوكا

نجم الساعة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. 10 معلومات عن محطة مترو عدلى منصور

منوعات

العلماء يرون علامات مشجعة على إمكانية وجود «مناعة دائمة» ضد كورونا

علماء: الاحتباس الحراري ينشط كائنات تشكل خطورة على البشرية

اكتشف المكان الرئيسي لتكاثر البكتيريا في المطبخ

طبيب: طفرة في فيروس كورونا تجعله أكثر عدوى وأقل فتكا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
دايرة الهوا
لواء.حمدى البطران
تجربة سياسية
القس. رفعت فكرى
الله والإنسان والمسئولية المشتركة
لواء. محسن الفحام
الإمارات وسلام الشجعان
المزيد

الثقافة

العسرى عن ديوان «جدار أزرق» مغاير عن أعمال القصاص

الفيتورى: تجربة «القصاص» الشعرية متداخلة مع كينونته

اليوم.. «الليلة الكبيرة» بمهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية

فيروس كورونا محور العدد الجديد لكتاب «المرايا»