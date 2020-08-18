انتحار مصاب بكورونا قفزا من شباك مستشفى بالإسكندرية

قررت نيابة باب شرق بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انتحار مصاب كورونا بمستشفى جمال عبدالناصر، وسؤال العاملين عن الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الواقعة لفحصها، ونقل جثة المتوفى إلى الغرف المخصصة لتهيئة المتوفين بكورونا وتجهيزهم تمهيدا لدفنهم، وانتداب مصلحة الطب الشرعي للكشف وتشريحها لبيان سبب الوفاة، وفي حالة التعذر تتم مناظرة الجثث خارجيا.البداية بتلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرق، يفيد بورود بلاغ بوفاة مريض بفيروس كورونا، بعد أن ألقى بنفسه من شرفة أحد مباني العزل، داخل مستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحي بدائرة القسم.على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبسؤال العاملين بالمستشفي قرروا أن المتوفى وصل إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم إيداعه بإحدى غرف الحجر الصحي لتلقي الرعاية الصحية على مدار الأيام الماضية للعلاج من الفيروس.وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى 47 سنة، من محافظة الإسكندرية، وقبل وفاته طلب من العاملين الذهاب إلى دورة المياه الموجودة بمبنى العزل ثم غافل الموجودين وقام بالقفز من شرفة الطابق الأول بالمستشفى، ما أدى إلى وفاته في الحال، ولم يتهموا أحدا في وفاته وأنهم كانوا يشتبهون في إصابته باضطراب نفسي دفعه لإنهاء حياته، تم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لإجراء التحقيقات.