حظك الفلكي هذا الأسبوع لجميع الأبراج

وقالت في تصريحات للدستور، أن أهم التوقعات لهذا الأسبوع جاءت على النحو التالي:

برج الحمل:

برج الثور:

برج الجوزاء:

برج السرطان:

برج الأسد:

برج العذراء:

برج الميزان:

برج العقرب:

برج القوس:

برج الجدي:

برج الدلو:

برج الحوت:

كشفت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "منى أحمد" توقعات جميع الأبراج الفلكية خلال الفترة من يوم 18 82020 حتى يوم 2582020.مهنيا: تغييرات كبيرة على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل وسينجحون في هذه الفترة بخلق فرص جديدة.عاطفيا: سوف ينجحون بتحسين علاقتهم مع الشريك بعد أن عانى لفترة بعض التشنجات جراء العلاقات العائلية.مهنيا: الأجواء عند مواليد برج الثور تبدو نشيطة كثيرا.عاطفيا: يتحدث الفلك عن مبادرة قد تحيي علاقتهم القديمة مع الشريك السابق.مهنيا: يمكن أن يفاوض مواليد برج الجوزاء في أمور مهنية والنتائج ستكون إيجابية.عاطفيا: كل الذي يتمنوه مع الشريك سوف يحصلون عليه.مهنيا: يمتلك مواليد برج السرطان قدرة عالية بالتأثير على المحيطين بهم، ويجب أن يحذروا من الأشخاص الذين يحاولون عرقلة مهامهم.عاطفيا: يشعرون برغبة كبيرة تجاه الشريك ولكنهم يحاولون التعالي في بعض الأمور.مهنيا: قد يشعر مواليد برج الأسد ببعض التأخير على الصعيد المهني والمالي.عاطفيا: هم متفائلين من رد فعل الشريك تجاههم ويجب ان يبتعدوا عن تقديم التبريرات تجاههم.مهنيا: مواليد برج العذراء أمام تأسيس أمور معينة.عاطفيا: هم أمام بعض التشويش على علاقتهم مع الشريك.مهنيا: مواليد برج الميزان منغلقين على أنفسهم، ويعيشون بعض التناقضات التي تؤثر سلبيا على تصرفاتهم.عاطفيا: علاقتهم مع الشريك تسير نحو التحسن والانسجام.مهنيا: يمر مواليد برج العقرب في ظروف مهنية قاسية، وقد يحتاجون إلى بعض الترتيبات للخروج من هذا المأزق.عاطفيا: الوضع بينهم وبين الشريك يتجه نحو تحسن ملحوظ.مهنيا: يشعر مواليد برج القوس بالازعاج من حالة الروتين التي يمرون بها، ولكن يجب أن يكونوا متفائلين فالأمور سوف تسير نحو الأفضل.عاطفيا: قد يعانوا من بعض الانتقاد العائلي نتيجة تصرفاتهم مع الشريك.مهنيا: أوضاع مواليد برج الجدي المهنية أفضل، وهم متحفظين على بعض خطواتهم.عاطفيا: تصرفاتهم مع الشريك سوف تكون إيجابية.مهنيا: قد يعيش مواليد برج الدلو وضع دقيق على الصعيد المهني، كما أن علاقتهم مع الزملاء إلى تحسن.عاطفيا: علاقتهم مع الشريك تشهد تحسن ملحوظ.مهنيا: يعاني مواليد برج الحوت من عدم الاستقرار على الصعيد المهني.عاطفيا: يبدو متلهفين ليعيشوا أوقات رومانسية مع الشريك.