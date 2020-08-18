حظك الفلكي هذا الأسبوع لجميع الأبراج
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:37 ص
سلمى بدرطباعة
كشفت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "منى أحمد" توقعات جميع الأبراج الفلكية خلال الفترة من يوم 18 82020 حتى يوم 2582020.
وقالت في تصريحات للدستور، أن أهم التوقعات لهذا الأسبوع جاءت على النحو التالي:
برج الحمل:
مهنيا: تغييرات كبيرة على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل وسينجحون في هذه الفترة بخلق فرص جديدة.
عاطفيا: سوف ينجحون بتحسين علاقتهم مع الشريك بعد أن عانى لفترة بعض التشنجات جراء العلاقات العائلية.
برج الثور:
مهنيا: الأجواء عند مواليد برج الثور تبدو نشيطة كثيرا.
عاطفيا: يتحدث الفلك عن مبادرة قد تحيي علاقتهم القديمة مع الشريك السابق.
برج الجوزاء:
مهنيا: يمكن أن يفاوض مواليد برج الجوزاء في أمور مهنية والنتائج ستكون إيجابية.
عاطفيا: كل الذي يتمنوه مع الشريك سوف يحصلون عليه.
برج السرطان:
مهنيا: يمتلك مواليد برج السرطان قدرة عالية بالتأثير على المحيطين بهم، ويجب أن يحذروا من الأشخاص الذين يحاولون عرقلة مهامهم.
عاطفيا: يشعرون برغبة كبيرة تجاه الشريك ولكنهم يحاولون التعالي في بعض الأمور.
برج الأسد:
مهنيا: قد يشعر مواليد برج الأسد ببعض التأخير على الصعيد المهني والمالي.
عاطفيا: هم متفائلين من رد فعل الشريك تجاههم ويجب ان يبتعدوا عن تقديم التبريرات تجاههم.
برج العذراء:
مهنيا: مواليد برج العذراء أمام تأسيس أمور معينة.
عاطفيا: هم أمام بعض التشويش على علاقتهم مع الشريك.
برج الميزان:
مهنيا: مواليد برج الميزان منغلقين على أنفسهم، ويعيشون بعض التناقضات التي تؤثر سلبيا على تصرفاتهم.
عاطفيا: علاقتهم مع الشريك تسير نحو التحسن والانسجام.
برج العقرب:
مهنيا: يمر مواليد برج العقرب في ظروف مهنية قاسية، وقد يحتاجون إلى بعض الترتيبات للخروج من هذا المأزق.
عاطفيا: الوضع بينهم وبين الشريك يتجه نحو تحسن ملحوظ.
برج القوس:
مهنيا: يشعر مواليد برج القوس بالازعاج من حالة الروتين التي يمرون بها، ولكن يجب أن يكونوا متفائلين فالأمور سوف تسير نحو الأفضل.
عاطفيا: قد يعانوا من بعض الانتقاد العائلي نتيجة تصرفاتهم مع الشريك.
برج الجدي:
مهنيا: أوضاع مواليد برج الجدي المهنية أفضل، وهم متحفظين على بعض خطواتهم.
عاطفيا: تصرفاتهم مع الشريك سوف تكون إيجابية.
برج الدلو:
مهنيا: قد يعيش مواليد برج الدلو وضع دقيق على الصعيد المهني، كما أن علاقتهم مع الزملاء إلى تحسن.
عاطفيا: علاقتهم مع الشريك تشهد تحسن ملحوظ.
برج الحوت:
مهنيا: يعاني مواليد برج الحوت من عدم الاستقرار على الصعيد المهني.
عاطفيا: يبدو متلهفين ليعيشوا أوقات رومانسية مع الشريك.
وقالت في تصريحات للدستور، أن أهم التوقعات لهذا الأسبوع جاءت على النحو التالي:
برج الحمل:
مهنيا: تغييرات كبيرة على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل وسينجحون في هذه الفترة بخلق فرص جديدة.
عاطفيا: سوف ينجحون بتحسين علاقتهم مع الشريك بعد أن عانى لفترة بعض التشنجات جراء العلاقات العائلية.
برج الثور:
مهنيا: الأجواء عند مواليد برج الثور تبدو نشيطة كثيرا.
عاطفيا: يتحدث الفلك عن مبادرة قد تحيي علاقتهم القديمة مع الشريك السابق.
برج الجوزاء:
مهنيا: يمكن أن يفاوض مواليد برج الجوزاء في أمور مهنية والنتائج ستكون إيجابية.
عاطفيا: كل الذي يتمنوه مع الشريك سوف يحصلون عليه.
برج السرطان:
مهنيا: يمتلك مواليد برج السرطان قدرة عالية بالتأثير على المحيطين بهم، ويجب أن يحذروا من الأشخاص الذين يحاولون عرقلة مهامهم.
عاطفيا: يشعرون برغبة كبيرة تجاه الشريك ولكنهم يحاولون التعالي في بعض الأمور.
برج الأسد:
مهنيا: قد يشعر مواليد برج الأسد ببعض التأخير على الصعيد المهني والمالي.
عاطفيا: هم متفائلين من رد فعل الشريك تجاههم ويجب ان يبتعدوا عن تقديم التبريرات تجاههم.
برج العذراء:
مهنيا: مواليد برج العذراء أمام تأسيس أمور معينة.
عاطفيا: هم أمام بعض التشويش على علاقتهم مع الشريك.
برج الميزان:
مهنيا: مواليد برج الميزان منغلقين على أنفسهم، ويعيشون بعض التناقضات التي تؤثر سلبيا على تصرفاتهم.
عاطفيا: علاقتهم مع الشريك تسير نحو التحسن والانسجام.
برج العقرب:
مهنيا: يمر مواليد برج العقرب في ظروف مهنية قاسية، وقد يحتاجون إلى بعض الترتيبات للخروج من هذا المأزق.
عاطفيا: الوضع بينهم وبين الشريك يتجه نحو تحسن ملحوظ.
برج القوس:
مهنيا: يشعر مواليد برج القوس بالازعاج من حالة الروتين التي يمرون بها، ولكن يجب أن يكونوا متفائلين فالأمور سوف تسير نحو الأفضل.
عاطفيا: قد يعانوا من بعض الانتقاد العائلي نتيجة تصرفاتهم مع الشريك.
برج الجدي:
مهنيا: أوضاع مواليد برج الجدي المهنية أفضل، وهم متحفظين على بعض خطواتهم.
عاطفيا: تصرفاتهم مع الشريك سوف تكون إيجابية.
برج الدلو:
مهنيا: قد يعيش مواليد برج الدلو وضع دقيق على الصعيد المهني، كما أن علاقتهم مع الزملاء إلى تحسن.
عاطفيا: علاقتهم مع الشريك تشهد تحسن ملحوظ.
برج الحوت:
مهنيا: يعاني مواليد برج الحوت من عدم الاستقرار على الصعيد المهني.
عاطفيا: يبدو متلهفين ليعيشوا أوقات رومانسية مع الشريك.