أكلة على الماشي.. الدجاج بخلطة العسل والثوم والخضروات

المقادير:

طريقة التحضير:

تقدم الدستور اليوم طريقة عمل الدجاج بخلطة العسل والثوم والخضروات، من المطبخ البلجيكي، وهي وجبة رائعة ومثالية، وشهية لكل أفراد الأسرة.- زيت الزيتون: 3 ملاعق كبيرة.- الزبدة: 2 ملعقة كبيرة.- العسل: 2 ملعقة كبيرة.- سكر بني: 2 ملعقة كبيرة.- خردل: 1 ملعقة كبيرة.- الثوم: 3 فصوص مفرومة.- الزعتر المجفف: 12 ملعقة صغيرة.- الريحان المجفف: 12 ملعقة صغيرة.- ملح.- فلفل أسود.- البطاطس: 12 كيلو من البطاطس الصغيرة مقطعة إلى النصف.- صدور دجاج: 4 صدور مخلية بدون جلد.- القرنبيط: 5 أكواب.- أوراق البقدونس: 2 ملعقة كبيرة من طازجة مقطعة.- سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية، ثم ادهني ورقة الخبز بزيت خفيف.- في وعاء صغير، امزجي 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون والزبدة والعسل والسكر البني، والخردل والثوم والزعتر والريحان، وتبلي بالملح والفلفل، حسب الرغبة، ثم دعي المزيج جانبًا.- ضعي البطاطس في طبقة واحدة على ورقة الخبز المعدة، ثم رشي الزيت المتبقي، وتبلي بالملح والفلفل، حسب الرغبة.- أضيفي الدجاج في طبقة واحدة، وادهني كل صدر دجاج بخليط العسل.- ضعي الدجاج في الفرن حتى ينضج تمامًا، لمدة حوالي 25-30 دقيقة.- ضعي البروكلي خلال آخر 10 دقائق من وقت الطهي.- يقدم فورًا مع الأرز الأبيض بالزبدة، ويزين بالبقدونس.