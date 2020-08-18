أكلة على الماشي.. الدجاج بخلطة العسل والثوم والخضروات
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:40 ص
سلمى بدرطباعة
تقدم الدستور اليوم طريقة عمل الدجاج بخلطة العسل والثوم والخضروات، من المطبخ البلجيكي، وهي وجبة رائعة ومثالية، وشهية لكل أفراد الأسرة.
المقادير:
- زيت الزيتون: 3 ملاعق كبيرة.
- الزبدة: 2 ملعقة كبيرة.
- العسل: 2 ملعقة كبيرة.
- سكر بني: 2 ملعقة كبيرة.
- خردل: 1 ملعقة كبيرة.
- الثوم: 3 فصوص مفرومة.
- الزعتر المجفف: 12 ملعقة صغيرة.
- الريحان المجفف: 12 ملعقة صغيرة.
- ملح.
- فلفل أسود.
- البطاطس: 12 كيلو من البطاطس الصغيرة مقطعة إلى النصف.
- صدور دجاج: 4 صدور مخلية بدون جلد.
- القرنبيط: 5 أكواب.
- أوراق البقدونس: 2 ملعقة كبيرة من طازجة مقطعة.
طريقة التحضير:
- سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية، ثم ادهني ورقة الخبز بزيت خفيف.
- في وعاء صغير، امزجي 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون والزبدة والعسل والسكر البني، والخردل والثوم والزعتر والريحان، وتبلي بالملح والفلفل، حسب الرغبة، ثم دعي المزيج جانبًا.
- ضعي البطاطس في طبقة واحدة على ورقة الخبز المعدة، ثم رشي الزيت المتبقي، وتبلي بالملح والفلفل، حسب الرغبة.
- أضيفي الدجاج في طبقة واحدة، وادهني كل صدر دجاج بخليط العسل.
- ضعي الدجاج في الفرن حتى ينضج تمامًا، لمدة حوالي 25-30 دقيقة.
- ضعي البروكلي خلال آخر 10 دقائق من وقت الطهي.
- يقدم فورًا مع الأرز الأبيض بالزبدة، ويزين بالبقدونس.
المقادير:
- زيت الزيتون: 3 ملاعق كبيرة.
- الزبدة: 2 ملعقة كبيرة.
- العسل: 2 ملعقة كبيرة.
- سكر بني: 2 ملعقة كبيرة.
- خردل: 1 ملعقة كبيرة.
- الثوم: 3 فصوص مفرومة.
- الزعتر المجفف: 12 ملعقة صغيرة.
- الريحان المجفف: 12 ملعقة صغيرة.
- ملح.
- فلفل أسود.
- البطاطس: 12 كيلو من البطاطس الصغيرة مقطعة إلى النصف.
- صدور دجاج: 4 صدور مخلية بدون جلد.
- القرنبيط: 5 أكواب.
- أوراق البقدونس: 2 ملعقة كبيرة من طازجة مقطعة.
طريقة التحضير:
- سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية، ثم ادهني ورقة الخبز بزيت خفيف.
- في وعاء صغير، امزجي 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون والزبدة والعسل والسكر البني، والخردل والثوم والزعتر والريحان، وتبلي بالملح والفلفل، حسب الرغبة، ثم دعي المزيج جانبًا.
- ضعي البطاطس في طبقة واحدة على ورقة الخبز المعدة، ثم رشي الزيت المتبقي، وتبلي بالملح والفلفل، حسب الرغبة.
- أضيفي الدجاج في طبقة واحدة، وادهني كل صدر دجاج بخليط العسل.
- ضعي الدجاج في الفرن حتى ينضج تمامًا، لمدة حوالي 25-30 دقيقة.
- ضعي البروكلي خلال آخر 10 دقائق من وقت الطهي.
- يقدم فورًا مع الأرز الأبيض بالزبدة، ويزين بالبقدونس.