اليوم.. جولة مفاوضات وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

تعقد اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بين وزراء الرى فى الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور خبراء ومراقبين، وذلك فى أعقاب تأجيلها لمدة أسبوع بناء على طلب السودان لإجراء مزيد من التشاور الداخلي، والتى تسعى إلى التوصل إلى اتفاق ملزم والاتفاق بشأن النقاط الفنية والقانونية العالقة.وأعلن وزير الخارجية السوداني المكلف الدكتور عمر قمر الدين، عن استئناف التفاوض حول سد النهضة اليوم الثلاثاء، للعمل على توحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث لتصاغ في وثيقة واحدة بواسطة ممثلي الدول الثلاثة والميسرين من الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن الوثيقة الموحدة سترفع إلى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي سيرسيل رامافوسا، بغرض مراجعتها والنظر في إمكانية أن تصبح أساسا لاتفاق بين الدول الثلاث.كما تستهدف القمة الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم حول الملء والتشغيل للسد، وآلية فض المنازعات، بالإضافة إلى إمكانية تشكيل لجنة وساطة من المراقبين سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي لإحداث حالة من التوافق بعد فشل المباحثات الماضية، مع احتمالية عودة ملف الأزمة إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية وتصعيد الإجراءات.