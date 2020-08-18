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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وصفها محمد صلاح بـ«هايلة».. ابنة بني سويف تبدع في النحت والرسم (صور)

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:23 ص
سهيلة هاني
سهيلة هاني
بنى سويف - محمد حفيظ
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بدأت سهيلة هاني صاحبة الـ 19 عامًا بنت محافظة بني سويف والطالبة بالفرقة الثالثة بكلية فنون جميلة جامعة حلوان فرع الزمالك، في الرسم منذ صغرها كهواية بدعم من والدتها، وحصلت على مجموع 87 % في الثانوية العامة لتقرر بها الالتحاق بكلية الفنون الجميلة واستكمال مسيرتها في الفن على الرغم من كل الصعوبات والتحديات التي تقابلها.

سهيلة هاني
سهيلة هاني
لم تتوقف آمال سهيلة هاني عند هذا الحد فعند دخولك لمنزلها تجد عدد من الرسومات على الجدران كأن منزلها تحول إلى لوحة فنية بها لمسات جميلة من الإبداع لعدد من المشاهير بالإضافة إلى رجال الجيش الأبيض من الأطباء لدورهم في أزمة كورونا ورجال القوات المسلحة والشرطة لتضحياتهم الغالية، والأهرامات وطبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي لتعبر عن حبها لهم.
سهيلة هاني
سهيلة هاني
وقالت سهلية لـ"الدستور"إنها استغلت كليتها في تعلم العديد من الفنون مثل النحت والحفر والطباعة حتى بدأت في تجسيد بعض الفنانين على هيئة تماثيل واستخدام الطينة الأسواني في رسم وجوههم أمثال رامز جلال، محمد صلاح، وغيرهم من المشاهير، حيث تقوم بتصنيع الخامات التي تستخدمها في الميكب وشعر الفنانين وملابسهم بنفسها وأيضا الطين الأسواني تقوم بشرائه من أسوان وتجهيزه بنفسها لتستخدمه في صناعة التماثيل.
سهيلة هاني
سهيلة هاني
وأكدت فنانة بنى سويف إنها قامت برسم ملامح الفنان رامز جلال من حيث تعبيرات الوجه والشعر وحركاته حتى وصلت رسماتها إليه لتفاجأ بإشادته لها عبر صفحاته ووصفه لها أنها هايلة، موضحا أنها تجلس أمام المرآة أكثر من 6 ساعات لعمل ملامح الشخصية باستخدام المكياج لتغير ملامح وجها إلى ملامح هذا الفنان أو الشخصية عامة أو الكوميدية.
سهيلة هاني
سهيلة هاني
وأوضحت أنها قامت برسم العديد من الشخصيات أيضا بالمكيب أمثال سعاد حسنى، حسن حسنى، فؤاد المهندس، أحمد زاهر، رامز جلال، محمد رمضان، شويكار، خالتي نوسة وغيرهم، وعن الأمنيات قالت سهيلة إنها تتمنى أن تشارك في تزيين وتجميل شوارع محافظة بني سويف بصور العديد من أبنائها أمثال شهداء الجيش والشرطة والجيش الأبيض، وأن يتبنى أحد موهبتها وتحقيق أحلامها.
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني
سهيلة هاني

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