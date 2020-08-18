إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ22 مليون حالة

تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، فى مختلف دول العالم، حاجز الـ22 مليون حالة، منذ تفشى الوباء، وفيما تم تسجيل 776.560 حالة وفاة، ووصلت أعداد الشفاء إلى 14,769,293، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".وجاء ترتيب الدول الأكثر تسجيلا للإصابة بالفيروس كالتالى: الولايات المتحدة وسجلت حتى الآن 5.608.639، وجاء فى المركز الثانى دولة البرازيل، والتى رصدت 3.359.570 اصابة بالفيروس، وفيما حلت فى المركز الثالث دولة الهند والتى وصل أعداد الاصابات إلى 3,359,570، واحتلت روسيا المركز الرابع بعد أن سجلت 927.745 إصابة بالفيروس.