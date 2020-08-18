السيطرة على حريق فى مخزن «شيش» بشارع المعز

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في مخزن شيش بشارع المعز، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وتمت عملية الإخماد دون وقوع إصابات.وكانت عمليات الحماية المدنية، قد تلقت إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مخزن بأحد العقارات بشارع المعز، وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وبصحبته 5 سيارات إطفاء.وتمت عملية محاصرة الحريق، ومنع خطر امتداده إلى الوحدات المجاورة، ومن ثم تمت السيطرة دون وقوع إصابات.