العسرى عن ديوان «جدار أزرق» مغاير عن أعمال القصاص

شارك الناقد والشاعر المغربي عمر العسرى٬ بورقة بحثية في إحتفالية الشاعر جمال القصاص٬ والتي نظمتها اليوم ورشة الزيتون الأدبية٬ وقرأها نيابة عنه القاص والسيناريست محمد رفيع.استهل "العسري" شهادته عن تجربة القصاص الشعرية، مشيرًا إلي أن ديوان القصاص المعنون "جدار أزرق" هو كتاب شعري مغايرًا عن أعماله السابقة، لأن منطلقه التجربة الكتابية المنبثقة من فعل البحث عن قيم جمالية تؤسس لتعددية المعنى، وهذه التعددية تفسح المجال لتشكل الأصل الكتابي. فالوعي بهذه الخصوصية من شأنه أن يفتح أفق كتابة الشعر وتلقيه على مصادره وأصوله.وأوضح: يستدعي ترتيب القصائد في الكتاب الشعري أسئلة قلما يلتفت إليها الخطاب الواصف، ذلك أن الترتيب الذي ارتضاه الشاعر ينطوي على محددات وموجهات تقصي المصادفة وتحتكم إلى الوشائج الصامتة التي تؤسس للبعد الكتابي في مجموعة "جدار أزرق". غير أن الذي يشد قصيدة إلى أخرى هو البعد المعماري الذي ترتضيه الذات الكاتبة، وتخلق تواشجا يعضد الرؤية التأليفية، فالقصائد لا تـتقـيّد بمواضعات زمنية، وإنما ترتهن للحصيلة الكتابية والرهان الكتابي، فقصيدة "لست مطمئنا لشيء" تؤشر على رهان الافتتاح بها لما هو مترسخ في القصيدة الأخيرة "حزمة أنفاس كتبتها الريح"، وبين القصيدتين تتحدد دلالات الكتاب الشعري، وتدمج القصائد داخل هاجس كتابي صرف.وتابع أن، الحافز وراء هذا التحديد التوقف عند مفهوم المجموعة الشعرية، وما ينطوي عليه التجاور النصي ذي التجلي المتعدد على إمكان قرائي واضح. لن نستثمر منه إلا ما يسمح باعتماد التجاور العام للمجموعة. وهو تجاور نابع من الوعي الكتابي الذي ارتضاه الشاعر. فكل القصائد مفتتحها حالة بدئية نثرية، فهي لا تضيء مسارها فحسب، وإنما ترسخ أثر هذا المسار بما هو سمة دلالية تضفي على القصيدة مسحة شعرية.لقد استأثرت الذات بالكتابة بغاية تجاوز وجودها، وسبر أغوار حياة قد انتهت في مشروع الشاعر، الحياة نفسها التي تحولت إلى استعارة هيرقليطية التي يقر من خلالها استحالة الاستحمام في النهر مرتين. وهنا يفتح "جدار أزرق" أفقه التأويلي والفلسفي، بنقل الشعر من مساره الاعتيادي إلى مسار كتابي.