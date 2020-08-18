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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يعتزم العفو عن «شخصية مهمة»

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:18 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيصدر عفوا عن "شخصية مهمة جدًا"، مشيرا إلى أن الحديث لا يدور عن الموظف السابق في وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن.

كما نفى ترامب أن يكون ذلك مستشاره الأسبق للأمن القومي مايكل فلين، المدان بتقديم إفادات كاذبة أثناء تحقيقات المدعي روبرت مولر في صلات ترامب المزعومة بروسيا، والتي لم يتم العثور عليها.

ورفض ترامب الكشف عن اسم الشخص الذي سيصدر العفو عنه.

وجدير بالذكر أن إدوارد سنودن حصل على حق الإقامة في روسيا بعد هروبه من الولايات المتحدة، حيث يتهم بتسريب معلومات سرية عقب كشفه عن تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية على مستخدمي الانترنت حول العالم وعلى كبار المسؤولين في دول أخرى، بما فيهم حلفاء أمريكا.

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