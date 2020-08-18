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الثقافة

الفيتورى: تجربة «القصاص» الشعرية متداخلة مع كينونته

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:24 ص
ورشة الزيتون الأدبية
ورشة الزيتون الأدبية
نضال ممدوح
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قال الروائي والناقد الليبي أحمد الفيتوري، إنه عرف الشاعر جمال القصاص قبل أن يلتقيه من خلال أعداد مجلة إضاءة 77، فقد حصل على عددها الأول فور صدوره مباشرة.

وأشار "الفيتوري"، خلال الاحتفالية التي نظمتها ورشة الزيتون الأدبية٬ بمناسبة بلوغ الشاعر جمال القصاص السبعين، واستعراض تجربته الشعرية بحضور العديد من المثقفين، إلى أن تجربة "القصاص" الشعرية متداخلة مع كينونته٬ وحياته اليومية٬ هذا الدمج والخليط نتيجة تجربة مع الحالة الشعرية التي كتبت في النص.

وتابع "الفيتوري": "رغم اندماج جمال القصاص في تجربته الشعرية بالحياة٬ أي أن الحياتي فيها يندمج بالشعري٬ إلا أنه يميل إلي العزلة مكتفيا بذاته".

كما شدد "الفيتوري" على أن تعامل "القصاص" مع المفردات والدلالات الشعرية٬ تعامل عفوي٬ مما أصقل قدرته على تحويل هذه المفردات والدلالات إلى معانٍ بسيطة وسهلة٬ مما جعل من هذه التجربة تتجه للجمالية الشعرية وبه نوع من القصدية٬ في تعامله مع اليومي الحياتي بفطرة وتلقائية.

واختتم "الفيتوري" مؤكدا أن تجربة جمال القصاص الشعرية٬ مميزة تقدم رؤى جمالية٬ مما يجعلها جزء من النفس٬ تكتب في كل الأوقات٬ وفي كل الظروف٬ يكتب الحالة الشعرية كما يحسها٬ وليس كما يخطط لها أن تخرج في ديوان٬ مما أخرج القصاص من إشكالية الشعر المفكك.
ورشة الزيتون الأدبية
ورشة الزيتون الأدبية
ورشة الزيتون الأدبية
ورشة الزيتون الأدبية
ورشة الزيتون الأدبية
ورشة الزيتون الأدبية
ورشة الزيتون الأدبية
ورشة الزيتون الأدبية

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