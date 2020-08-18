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المكسيك تسجل 266 وفاة جديدة بكورونا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:23 ص
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 3571 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و266 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد الوزارة، أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع ليبلغ 525733 حالة، وإجمالي الوفيات 57023.

وتشير السلطات الصحية في المكسيك، إلى أن "العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة".

فيما تشير الأرقام المعلنة إلى تراجع في أعداد الإصابات مع زيادة طفيفة بالوفيات، حيث سجلت الأحد 4448 إصابة بفيروس كورونا، و214 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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