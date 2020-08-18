هزة أرضية بقوة 6.8 درجة تضرب شرقى الفلبين

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) إن هزة قوتها 6.8 درجة على سلم ريختر ضربت منطقة سمر شرقي الفلبين، الثلاثاء.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أضاف مركز رصد الزلازل إن الهزة وقعت على عمق 30 كيلومترا.وذكر المركز الوطني الأمريكي للتحذير من تسونامي، أنه غير متوقع حدوث تسونامي.