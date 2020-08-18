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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجوية الأمريكية: نراجع تقريرًا بشأن حادث طائرة الرئيس ترامب

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:45 ص
طائرة الرئيس ترامب
طائرة الرئيس ترامب
وكالات
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أعلنت القوات الجوية الأمريكية، أنها تراجع تقريرًا عن رؤية طائرة دون طيار بالقرب من قاعدة "أندروز" المشتركة في ماريلاند ليلة الأحد، كادت تتسبب بحادث لطائرة الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كادت أن تصطدم بما يبدو أنها طائرة صغيرة دون طيار عند اقترابها من المطار الواقع بالقرب من العاصمة واشنطن.

من جهتها، نقلت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، عن مصادر قولها، إن "الجهاز الملون بالأصفر والأسود ويشبه الصليب، ظهر على الجانب الأيمن من الطائرة الرئاسية، وشاهده العديد من ركابها، وكان ذلك قبل هبوطها بوقت قصير".

وأحالت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، الأسئلة حول الحادث إلى الخدمة السرية، التي لم تستجب لطلبات الوسائل الإعلامية بتأكيد تفاصيل الواقعة، كما أحالت إدارة الطيران الفيدرالية طلبات الإستفسار المتعلقة بالموضوع إلى القوات الجوية الأمريكية.

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