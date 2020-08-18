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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

«تيك توك» يُعزز حملته الدفاعية ضد الاتهامات الأمريكية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:16 ص
تيك توك
تيك توك
وكالات
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عزز تطبيق "تيك توك" حملته الدفاعية بوجه الاتهامات الأمريكية له بتهديد الأمن القومي، منددًا بما وصفه "الشائعات والتضليل" حول ارتباطه بالحكومة الصينية.

ووفقًا لوكالة أنباء "فرانس برس" جاء في صفحة "تيك توك" الرسمية على الإنترنت، أن تطبيق "تيك توك لم يزود يوما الحكومة الصينية ببيانات أي مستخدم أمريكي".

وأضاف أن "أي إيحاء عكس ذلك لا أساس له وهو كذب مفضوح"، مشيرا إلى أن "بيانات المستخدمين مخزنة هنا وتوجد نسخة احتياطية منها في سنغافورة".

وأعلن تطبيق "تيك توك" إقامة شراكة مع المنصة الموسيقية "يونايتد ماسترز" التي تتولى بث إنتاج فنانين مبتدئين، على الرغم من سعي الإدارة الأمريكية لحظر التطبيق.

ومن شأن صفقة دمج منصة "يونايتد ماسترز" ضمن تطبيق "تيك توك" أن تؤمن للموسيقيين المبتدئين وسيلة تتيح للمنتجين اكتشاف مواهبهم من خلال تسجيلاتهم القصيرة المصورة.

وأطلقت شركة "بايتدانس" التي تملك "تيك توك" ومقرها الصين، حسابا جديدا على "تويتر" لتفعيل التواصل المباشر والسريع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم الجمعة الماضي مرسوما يلزم مجموعة "بايتدانس" الصينية ببيع حقوقها في تطبيق "ميوزيكال.لي" الذي اشترته ودمجته مع "تيك توك" في العام 2017، وذلك بداعي الحفاظ على الأمن القومي.

وقال تطبيق "تيك توك" إن الممارسات الأمريكية "تهدد بتقويض ثقة الشركات العالمية بالتزام الولايات المتحدة بسيادة القانون الذي شكل عامل جذب للاستثمارات وحفز نمو الاقتصاد الأمريكي على مدى عقود".

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