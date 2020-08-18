إصابة 72 شخصًا بفيروس كورونا فى مصنع حلوى بريطانى

أصيب 72 موظفا في مصنع للحلوى بمقاطعة نوتنجهامشاير في إنجلترا، بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت السلطات الصحية.وحسبما أفادت صحيفة "ذا صن" قال مجلس مقاطعة نوتنجهامشاير في بيان إن 701 موظف في مصنع حلوى "باكافور" في نيوارك أون ترينت حوالي 200 كيلومتر من لندن خضعوا للاختبار للكشف عن إصابتهم بالفيروس، وتبين إصابة شخص واحد من كل عشرة تقريبا.وذكر البيان أنه تم إقامة منشأة للاختبار في الموقع ستسمح بإخضاع جميع الموظفين البالغ عددهم 1600 موظف للاختبار بحلول يوم الأربعاء.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.