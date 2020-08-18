اليوم.. «الليلة الكبيرة» بمهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية

ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي الثامن عشر٬ والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية ويستمر حتى 29 أغسطس الجاري٬ يستقبل المسرح المكشوف بالمكتبة٬ في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ عرض تمثيلي٬ تقدمه فرقة فابريكا الفنية٬ ورؤية جديدة لــ «الليلة الكبيرة» من إخراج محمد أبو الخير.عرض الليلة الكبيرة كلمات صلاح جاهين٬ موسيقى وألحان سيد مكاوي.يشار إلي أن أوبريت الليلة الكبيرة٬ قدم لأول مرة عام 1961 ويعد من أشهر الأوبريتات التي قدمها مسرح العرائس في مصر. فهو يصف المولد الشعبي بكل تفاصيله وأهم الشخصيات التي نجدها فيه، مثل شخصيات: الأراجوز - بائع الحمص - بائع البخت - القهوجي - المعلم - العمدة - الراقصة - مدرب الأسود - الأطفال - المصوراتي - معلن السيرك - المنشد - الفلاح.. وأخرج العرض فنان العرائس صلاح السقا.