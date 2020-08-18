الإكوادور تعترض أكثر من 105 آلاف كبسولة متفجرات

ذكرت السلطات الإكوادورية، أنه تم إلقاء القبض على أربعة أكوادوريين لدى اعتراض الشرطة لـ 105 آلاف و200 كبسولة متفجرات، متجهة إلى كولومبيا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، عثرت شرطة الإكوادور على الحمولة التي تقدر قيمتها بنحو 540 ألف دولار، بعد أن أوقفت سيارة أجرة على الطريق من ماتشالا في جنوب غربي الإكوادور إلى تولكان في الشمال على الحدود الكولومبية.وذكرت الشرطة أن الأشخاص الأربعة الذين تم القبض عليهم، زُعم أنهم أعضاء في منظمة إجرامية متخصصة في نقل المتفجرات لجماعات مسلحة عبر الحدود إلى كولومبيا.