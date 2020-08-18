وزير المالية الكندى يعلن استقالته

أعلن وزير المال الكندي بيل مورنو استقالته من الحكومة، في وقت تحدثت وسائل إعلام كندية عن وجود توترات متزايدة بينه وبين رئيس الوزراء جاستن ترودو بشأن الإنفاق على مكافحة جائحة كوفيد-19.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال مورنو في مؤتمر صحفي "فيما ننتقل إلى المرحلة التالية من كفاحنا ضد الوباء ونمهد الطريق نحو الانتعاش الاقتصادي، يجب أن ندرك أن هذه العملية ستستغرق سنوات عدة. إنه الوقت المناسب كي ينفذ وزير مالية جديد هذه الخطة".وأضاف إثر لقائه ترودو "لهذا السبب أستقيل من منصبي كوزير للمال وعضو في البرلمان".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.