فيروس كورونا محور العدد الجديد لكتاب «المرايا»

خصصت دار المرايا للإنتاج الثقافي٬ محور عدد كتابها الدوري عن فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد٬ وجاء متضمنًا عددًا من الكتابات المتميزة التي تتناول تأثيرات انتشار المرض من الناحية الاقتصادية من جهة، والنفسية والاجتماعية من جهة أخرى.وفي هذا الإصدار جاء: مقال محمد جاد "كورونا..الأزمة التي زادت من أوجاع سوق العمل". يناقش جاد في مقاله التأثيرات الكارثية لكورونا على سوق العمل في بلدان عدة، والسياسات الجديدة التي ظهرت لتعويض العمال عن الأجور المفقودة، وتطرق جاد إلى الوضع في مصر وزيادة المصاعب التي يواجهها العمال فتصبح تلك الأزمة بمثابة لحظة كاشفة لمشكلات سوق العمل المتراكمة في مصر.وقدمت أسماء يس ترجمة لدراسة "الإشتراكية في زمن الأوبئة"، حيث تحلل أسباب ظهور الأوبئة وسياقاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تتداخل وتنتجها في نهاية المطاف. الدراسة تستبعد إمكانية فهم جائحة كورونا دون النظر إلى الرأسمالية في تكوينها الحالي، كما أشارت إلى مرحلة الاختيار ما بين الدفاع عن الأرباح أو إنقاذ الأرواح.وعن أيام العزل والتباعد الاجتماعي وليالي الحظر؛ كتب محمد عبد النبي مقاله المتميز "رحلات بين أربعة جدران.. تأملات بين العزل والعزلة"؛ فيتأمل عبد النبي في مقاله ما فعلته بنا العزلة المفروضة علينا خوفًا من الجائحة وما تركته في أنفسنا وكيف تكسر التكنولوجيا هذه الحالة عبر مساحات من التلاقي.وفي مقال "أدب الأوبئة.. نصوص تنتصر لغريزة البقاء" تتجول أسماء سعد بين عدد من النصوص والروايات التي تناولت الأوبئة، والتي كان القاسم المشترك الدائم بينها؛ الانتصار لغريزة البقاء.وبعيدًا عن كورونا يحمل الإصدار السادس عشر من كتاب مرايا مراجعات لعدد من النصوص الصادرة حديثًا فكتبت منى أبو النصر عن رواية "أشباح بروكسل" للكاتب محمد بركة، التي تتناول العلاقة الجدلية بين الشرق والغرب.فيما كتب ماجد وهيب دراسة قيمة تتناول فكر نيتشه في روايات ديستويفسكي، واستعرض وهيب العلاقة بين الشخصيات التي عبر عنها ديستويفسكي في رواياته بأفكار نيتشه.