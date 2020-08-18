صاحبة أول حكم قضائى فى قضية تنمر: أصررت على أخذ حقى

أعربت آية هشام بطلة الجمهورية في الريشة وألعاب القوى، عن سعادتها بعدما صدر أول حكم قضائي في قضية التنمر التي أقامتها على مجموعة من السيدات تنمرن بها، وتابعت:" أنا صممت أني أخد حقي لأنهم مش أول مرة يتنمروا لكن لما ضربوني وسبوني وعملوا حاجات كتير أنا مكنتش أتوقعها أصريت على حقي".وأضافت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها سعيدة بحكم محكمة جنح حلوان التي قضت اليوم بالسجن 6 أشهر على ثلاث سيدات وكفالة ألف جنيه على المعتدين عليها، متابعة:"كنت فرحانة لأن حقي رجع".من ناحيتها قالت إلهام رمضان والدة آية، خلال اتصال مشترك، منذ عام 2017 وابنتها تتعرض للتنمر لكن عقب واقعة الاعتداء عليها بالضرب والسب في الشارع قامت بتحرير محضرًا رسميًا ضد الجناة، قائلة:"أبنتى منحة من الله وهي كانت تعاني من التنمر عليها".