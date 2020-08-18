شارون ستون تعلن دعمها لـ«بايدن وهاريس» فى الرئاسة الأمريكية

أبدت الممثلة الأمريكية شارون ستون دعمها للمرشح الديمقراطي المفترض، جو بايدن، وكامالا هاريس، التي اختارها الأخير لتكون نائبة له، في انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة.ودعت ستون البالغة من العمر 62 عامًا، أتباعها للتصويت لبايدن وهاريس، ووصفت هذا بأنه "الشيء الوحيد الذي سيغير أزمة فيروس كورونا الصحية في الولايات المتحدة".واعتبرت ستون انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 بمثابة "مسألة حياة أو موت".وكشفت ستون عن أن اثنين من أقربائها يصارعون من أجل الحياة في مونتانا، بعد تشخيص إصابتهما بمرض كوفيد - 19، الذي يسببه فيروس كورونا.وبينما لم تشر ستون بالاسم إلى الرئيس دونالد ترامب، فإنها ألقت بالمسئولية عليه في وفاة أكثر من 170 ألف شخص منذ مارس جراء الإصابة بالفيروس، وقالت: "لا تصوتوا لقاتل".