يسرى عبدالله: نص جمال القصاص يستقى عوالمه من الحياة

قال الناقد الدكتور يسري عبد الله٬ إن التجربة الشاعر جمال القصاص بدت منفتحة على أسئلة مختلفة٬ تخص الشعر والحياة معا٬ وتسد الفراغ المصطنع للحد الفاصل بينهما٬ فتحمل معها وعيها الجمالي ابن التجربة الحياتية المحضة٬ والمجاز الآسر٬ وتتمركز في بنية الشعر المصري بوصفها تعبيرا عن نفس مختلف٬ وصوت بدا طليعيا منذ ديوانه الأول "خصام الوردة" 1984.وأضاف، خلال اللقاء الذي نظمته ورشة الزيتون الأدبية٬ للاحتفال بتجربة الشاعر جمال القصاص التي تصل إلى نصف قرن، أن الأخير خلق بصمته الأسلوبية الخاصة منذ البداية٬ وصيغه الرائقة٬ وحسه الجمالي الذي لا يعرف صخبا زائفا٬ وإن حوى توترات داخلية مكتومة طيلة الوقت٬ تحيل النص إلى حال من السؤال المتجدد والمفتوح على قسوة الحياة وألمها وأشواقها المكسوة بالأسى والانكسار.تابع "عبد الله" موضحًا: "يمتلك جمال القصاص مشروعًا شعريًا يخصه٬ ابن عالمه وطرائقه الفنية٬ وخياره الجمالي٬ وبدا انحيازه في دواوينه الأخيرة إلى قصيدة النثر انحيازا إلى أفق جديد٬ مسكون بالمجاوزة والتخطي لا السكونية والثبات٬ وبدت نصوصه جميعها مشكلة لجدارية بديعة في متن الشعر المصري تؤسس لتلك المتعة الفنية الخالصة٬ غاية الكتابة ومرادها وفعلها المدهش في التلقي".وأردف: "جمال القصاص ابن التجربة السبعينية في الشعر المصري٬ والمفارق لها في آن٬ والذي تبدو شعريته مرتكزة في علاقته معها على جدل الاتصال الانفصال٬ فبدت شعريته دوما باحثة عن تلك المغامرة الجمالية المتجددة٬ والرهان على المتلقي لا مخاصمته كما فعل آخرون".ويكتب القصاص نصا ممتدا٬ يستقي عوالمه من الحياة ذاتها٬ ويجعل مادته الخام من حكايات ناسه وشخوصه٬ وذواته المختلفين٬ والتي ترتبط دوما بجدل خلاق مع الذات الشاعرة٬ فتصبح ونسها وألفتها٬ وإخفاقاتها وعذاباتها اليومية أيضا٬ ومجلاها العصي على الموت العصي على النسيان.كما أن آليات اللعب بمعناه الجمالي وإطاره الفلسفي٬ وميكانيزمات اللايقين٬ وجدل الخبرتين المعرفية والجمالية٬ وتراسل الفنون داخل النص الواحد جميعها تقنيات مركزية للنص المفتوح الذي يكتبه جمال القصاص.