رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

يسرى عبدالله: نص جمال القصاص يستقى عوالمه من الحياة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:10 ص
يسرى عبدالله
يسرى عبدالله
نضال ممدوح
طباعة
قال الناقد الدكتور يسري عبد الله٬ إن التجربة الشاعر جمال القصاص بدت منفتحة على أسئلة مختلفة٬ تخص الشعر والحياة معا٬ وتسد الفراغ المصطنع للحد الفاصل بينهما٬ فتحمل معها وعيها الجمالي ابن التجربة الحياتية المحضة٬ والمجاز الآسر٬ وتتمركز في بنية الشعر المصري بوصفها تعبيرا عن نفس مختلف٬ وصوت بدا طليعيا منذ ديوانه الأول "خصام الوردة" 1984.

وأضاف، خلال اللقاء الذي نظمته ورشة الزيتون الأدبية٬ للاحتفال بتجربة الشاعر جمال القصاص التي تصل إلى نصف قرن، أن الأخير خلق بصمته الأسلوبية الخاصة منذ البداية٬ وصيغه الرائقة٬ وحسه الجمالي الذي لا يعرف صخبا زائفا٬ وإن حوى توترات داخلية مكتومة طيلة الوقت٬ تحيل النص إلى حال من السؤال المتجدد والمفتوح على قسوة الحياة وألمها وأشواقها المكسوة بالأسى والانكسار.

تابع "عبد الله" موضحًا: "يمتلك جمال القصاص مشروعًا شعريًا يخصه٬ ابن عالمه وطرائقه الفنية٬ وخياره الجمالي٬ وبدا انحيازه في دواوينه الأخيرة إلى قصيدة النثر انحيازا إلى أفق جديد٬ مسكون بالمجاوزة والتخطي لا السكونية والثبات٬ وبدت نصوصه جميعها مشكلة لجدارية بديعة في متن الشعر المصري تؤسس لتلك المتعة الفنية الخالصة٬ غاية الكتابة ومرادها وفعلها المدهش في التلقي".

وأردف: "جمال القصاص ابن التجربة السبعينية في الشعر المصري٬ والمفارق لها في آن٬ والذي تبدو شعريته مرتكزة في علاقته معها على جدل الاتصال الانفصال٬ فبدت شعريته دوما باحثة عن تلك المغامرة الجمالية المتجددة٬ والرهان على المتلقي لا مخاصمته كما فعل آخرون".

ويكتب القصاص نصا ممتدا٬ يستقي عوالمه من الحياة ذاتها٬ ويجعل مادته الخام من حكايات ناسه وشخوصه٬ وذواته المختلفين٬ والتي ترتبط دوما بجدل خلاق مع الذات الشاعرة٬ فتصبح ونسها وألفتها٬ وإخفاقاتها وعذاباتها اليومية أيضا٬ ومجلاها العصي على الموت العصي على النسيان.

كما أن آليات اللعب بمعناه الجمالي وإطاره الفلسفي٬ وميكانيزمات اللايقين٬ وجدل الخبرتين المعرفية والجمالية٬ وتراسل الفنون داخل النص الواحد جميعها تقنيات مركزية للنص المفتوح الذي يكتبه جمال القصاص.

موضوعات متعلقة

«التعليم العالي»: «95% ميدخلش صيدلة السنادي»

تبدأ بـ7 محافظات.. تفاصيل خطة إحلال المركبات وتحويلها للعمل بالغاز

قبل تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020.. اعرف مؤشرات تنسيق الكليات

الطفل المعتدى عليه بأسوان يفجر مفاجأة فى واقعة إلقاءه بـ«عجانة فرن»

الصور

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

الأكثر قراءة

انتشال جثتين من أسفل عقار قصر النيل المنهار

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

قبل تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020.. اعرف مؤشرات تنسيق الكليات

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«الشيخ زايد بيسلم عليك».. لماذا رفض يوسف شاهين العلاج على نفقة الإمارات؟

«ماما هتعجبها أفلامي المهم الجمهور».. اعتراف نادر لـ يوسف شاهين بأن أعماله معقدة

كل نساء الـ«بك».. زوجة ثانية وراء إفلاس يوسف وهبي.. وهذه صفات يرفضها في المرأة

أبرزهم رشدي أباظة.. حكاية 14 زيجة في حياة تحية كاريوكا

نجم الساعة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. 10 معلومات عن محطة مترو عدلى منصور

منوعات

كيفية تنزيل تردد قناة ام بي سي 3 على نايل سات والقمر عرب سات

تعرف على تردد قناة مصر التعليمية 2020

قبل تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020.. اعرف مؤشرات تنسيق الكليات

نسرين فؤاد تكتب: "مبروك الدماغ حامل"

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
دايرة الهوا
لواء.حمدى البطران
تجربة سياسية
القس. رفعت فكرى
الله والإنسان والمسئولية المشتركة
لواء. محسن الفحام
الإمارات وسلام الشجعان
المزيد

الثقافة

يسرى عبدالله: نص جمال القصاص يستقى عوالمه من الحياة

اليوم.. حفل توقيع وإطلاق رواية «سماءٌ وسبعةُ بحور»

ناصر عراق يقرأ فصلًا من روايته «اللوكاندة» أونلاين..الليلة

الليلة.. فرسان الشرق تروى حكاية «ريا وسكينة» بالأوبرا