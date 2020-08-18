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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان.. وفيات كورونا تتجاوز حاجز الـ800

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:03 ص
كورونا فى السودان
كورونا فى السودان
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في السودان، تسجيل 5 حالات وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة الاتحادية، بأن عدد الإصابات الكلي ارتفع ليصل إلى 12 ألفا و410 حالات، بينها 803 حالات وفاة.

وأشارت الوزارة إلى تماثل 35 حالة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 6 آلاف و385 حالة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم بفيروس كورونا إلى أكثر من 775 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 21 مليون.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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